В Перми разрабатывают защиту военной техники и бойцов от тепловизоров

В Пермском Политехе (ПНИПУ) разрабатывают материал, который укроет солдат и военную технику от тепловизоров противника. Молодые ученые уже нашли ряд эффективных компонентов «плаща-невидимки».
«Тепловизор и различные оптические приборы улавливают инфракрасное (тепловое) излучение от электрических приборов. Разработанный защитный материал необходим для маскировки таких объектов, в том числе и человека. Он скрывает местоположение техники и людей, а также их фактическую температуру. Это позволит использовать его в целях военной и мирной маскировки», — рассказали URA.RU в вузе.
По словам одного из разработчиков Андрея Мякшина, предлагаемый учеными материал легко ложиться на любую поверхность. Эксперименты показали, что покрытие рассеивает излучение, в том числе военной техники. С его помощью можно создавать защитные чехлы для маскировки.
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