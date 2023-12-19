19 декабря 2023

В Перми разрабатывают защиту военной техники и бойцов от тепловизоров

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, зима, военные, спецоперация, тренировка, маскхалат, полигон, зимняя война, война зимой
Маскировка — важный элемент в военном деле Фото:

В Пермском Политехе (ПНИПУ) разрабатывают материал, который укроет солдат и военную технику от тепловизоров противника. Молодые ученые уже нашли ряд эффективных компонентов «плаща-невидимки».

«Тепловизор и различные оптические приборы улавливают инфракрасное (тепловое) излучение от электрических приборов. Разработанный защитный материал необходим для маскировки таких объектов, в том числе и человека. Он скрывает местоположение техники и людей, а также их фактическую температуру. Это позволит использовать его в целях военной и мирной маскировки», — рассказали URA.RU в вузе.

По словам одного из разработчиков Андрея Мякшина, предлагаемый учеными материал легко ложиться на любую поверхность. Эксперименты показали, что покрытие рассеивает излучение, в том числе военной техники. С его помощью можно создавать защитные чехлы для маскировки.

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В Пермском Политехе (ПНИПУ) разрабатывают материал, который укроет солдат и военную технику от тепловизоров противника. Молодые ученые уже нашли ряд эффективных компонентов «плаща-невидимки». «Тепловизор и различные оптические приборы улавливают инфракрасное (тепловое) излучение от электрических приборов. Разработанный защитный материал необходим для маскировки таких объектов, в том числе и человека. Он скрывает местоположение техники и людей, а также их фактическую температуру. Это позволит использовать его в целях военной и мирной маскировки», — рассказали URA.RU в вузе. По словам одного из разработчиков Андрея Мякшина, предлагаемый учеными материал легко ложиться на любую поверхность. Эксперименты показали, что покрытие рассеивает излучение, в том числе военной техники. С его помощью можно создавать защитные чехлы для маскировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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