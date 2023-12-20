В Челябинской области в полтора раза увеличат пособие на второго ребенка

Пособие вырастет с семи до11 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в полтора раза увеличат региональное пособие на второго ребенка. Проект соответствующего закона внесен губернатором в заксобрание региона для рассмотрения 21 декабря.

«Проектом закона предлагается увеличить размер ежемесячной денежной выплаты с 50 до 75 процентов от величины прожиточного минимума для детей, установленной в Челябинской области. В 2024 году сумма составит 11 029,5 рубля. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года», — говорится в пояснительной записке к документу.

В 2023 году сумма ежемесячной выплаты из бюджета региона составляла 7070 рублей (50 процентов от прожиточного минимума на ребенка. В 2024 году прожиточный минимум увеличится с 14140 до 14706 рублей, также увеличится и коэффициент, применяемый при расчете пособия. Соответственно, выплата превысит 11 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, закон делает выплату бессрочной. Раньше срок действия льготы ограничивался концом 2024 года.

Также закон определяет, что иностранцы, принявшие российское гражданство, могут претендовать на выплату пособия только через пять лет после этого. Однако сделано исключение для граждан новых территорий РФ. Их жителей, принявших российское гражданство, этот срок не касается.

Право на выплату получают семьи с доходом ниже 30 тысяч рублей на человека, проживающие в Челябинской области. Такое право получает семья, в которой размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (в 2023 году — 14966 рублей).