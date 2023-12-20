В Екатеринбурге ищут нарготорговца, который сбежал из-под домашнего ареста

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Сбежавшего ищут полицейские Фото:

В Екатеринбурге ищут 28-летнего мужчину, задержанного за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Он сбежал из-под домашнего ареста, срезав браслет.

«В понедельник, 18 декабря, было выявлено повреждение электронного браслета. Когда пришли с проверкой — его не было дома. Сегодня ему изменили меру пресечения на более строгую (арест) и объявили в розыск», — сказали в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда.

Подозреваемого задержали в конце лета в квартире на Уралмаше. При нем нашли около ста граммов мефедрона. По версии следствия, он варил наркотик дома и угощал им девушек в обмен на секс. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

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В Екатеринбурге ищут 28-летнего мужчину, задержанного за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Он сбежал из-под домашнего ареста, срезав браслет. «В понедельник, 18 декабря, было выявлено повреждение электронного браслета. Когда пришли с проверкой — его не было дома. Сегодня ему изменили меру пресечения на более строгую (арест) и объявили в розыск», — сказали в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда. Подозреваемого задержали в конце лета в квартире на Уралмаше. При нем нашли около ста граммов мефедрона. По версии следствия, он варил наркотик дома и угощал им девушек в обмен на секс. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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