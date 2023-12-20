В Екатеринбурге ищут нарготорговца, который сбежал из-под домашнего ареста

20 декабря 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Сбежавшего ищут полицейские Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге ищут 28-летнего мужчину, задержанного за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Он сбежал из-под домашнего ареста, срезав браслет. «В понедельник, 18 декабря, было выявлено повреждение электронного браслета. Когда пришли с проверкой — его не было дома. Сегодня ему изменили меру пресечения на более строгую (арест) и объявили в розыск», — сказали в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда. Подозреваемого задержали в конце лета в квартире на Уралмаше. При нем нашли около ста граммов мефедрона. По версии следствия, он варил наркотик дома и угощал им девушек в обмен на секс. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

В Екатеринбурге ищут 28-летнего мужчину, задержанного за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Он сбежал из-под домашнего ареста, срезав браслет. «В понедельник, 18 декабря, было выявлено повреждение электронного браслета. Когда пришли с проверкой — его не было дома. Сегодня ему изменили меру пресечения на более строгую (арест) и объявили в розыск», — сказали в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда. Подозреваемого задержали в конце лета в квартире на Уралмаше. При нем нашли около ста граммов мефедрона. По версии следствия, он варил наркотик дома и угощал им девушек в обмен на секс. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы