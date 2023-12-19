19 декабря 2023

Коммунисты ЯНАО подняли вопрос о продовольственной безопасности региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания ЯНАО. Салехард, кукушкина елена
Елена Кукушкина призвала задуматься о продовольственной безопасности Фото:

Глава коммунистов в ЯНАО Елена Кукушкина на заседании профильного комитета окружного законодательного собрания призвала задуматься о продовольственной безопасности с учетом советского опыта. Свое предложение она озвучила в социальных сетях.

«В очередной раз обратилась с предложением задуматься о продовольственной безопасности с учетом советского опыта. В советский период в северных поселках были коровники, птичники, соответственно было свое мясо, молоко, куры. Таким образом решалось несколько вопросов, здесь и качественная продукция и рабочие места», — написала Елена Кукушкина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Кукушкина связывает исчезновение некоторых товаров с полок магазинов с тем, что продукты являются привозными. По ее мнению, агропромышленный комплекс ЯНАО завязан на ловле рыбы и заготовке оленины, практически не развивая другие сферы.

Ранее URA.RU рассказало, что Елена Кукушкина выступает против закрытия молочных кухонь. Она считает, что у жителей должна быть альтернатива социальному сертификату.

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Глава коммунистов в ЯНАО Елена Кукушкина на заседании профильного комитета окружного законодательного собрания призвала задуматься о продовольственной безопасности с учетом советского опыта. Свое предложение она озвучила в социальных сетях. «В очередной раз обратилась с предложением задуматься о продовольственной безопасности с учетом советского опыта. В советский период в северных поселках были коровники, птичники, соответственно было свое мясо, молоко, куры. Таким образом решалось несколько вопросов, здесь и качественная продукция и рабочие места», — написала Елена Кукушкина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Кукушкина связывает исчезновение некоторых товаров с полок магазинов с тем, что продукты являются привозными. По ее мнению, агропромышленный комплекс ЯНАО завязан на ловле рыбы и заготовке оленины, практически не развивая другие сферы. Ранее URA.RU рассказало, что Елена Кукушкина выступает против закрытия молочных кухонь. Она считает, что у жителей должна быть альтернатива социальному сертификату.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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