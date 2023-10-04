Власти ЯНАО раскрыли преимущества социального сертификата

В ЯНАО электронный сертификат заменит традиционные молочные кухни

В депздраве ЯНАО рассказали о плюсах сертификата на молочную продукцию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ЯНАО на смену традиционным молочным кухням приходит электронный сертификат, у которого есть ряд преимуществ. О его действии URA.RU рассказали в пресс-службе окружного департамента здравоохранения.

«С 1 января 2024 года получатели молочной кухни смогут выбрать продукцию на свой вкус. Это каши, молоко, творожки, фруктовые соки и пюре от разных производителей. Продукция аналогична той, что выдается на молочных кухнях округа: пастеризованная и термообработанная», — сообщили в пресс-службе депздрава ЯНАО корреспонденту агентства.

Решению распространить практику электронных сертификатов на всей территории округа предшествовал эксперимент в Надыме. Там горожане получили сертификаты еще весной, на основе их отзывов сформировалась окончательная позиция властей. К плюсам сертификата можно отнести то, что товары можно брать в любом из магазинов магазинов сети «Пятерочка», а не ходить на молочную кухню, формировать ассортимент на свое усмотрение, а не получать определенный набор продуктов. Его номинал составит от 800 до 6500 тысяч рублей, в зависимости от льготной категории, и его можно привязать к картам платежной системы «Мир» или «Морошка».

В депздраве отметили, что на молочных кухнях выдается такая же продукция от местных производителей, что и реализуется в магазинах. Сертификат планируется вводить в городах и поселках округа где присутствуют магазины федеральной сети «Пятерочка». По Салехарду окончательное решение на обязательный перевод на сертификат еще не принято.

Ранее URA.RU рассказало, что лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина поддержала петицию против закрытия в Салехарде молочной кухни. По мнению ямальцев, закрытие молочной кухни приведет к тому, что дети не смогут получать натуральные продукты.