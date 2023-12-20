Свердловский губернатор Куйвашев раздал учителям по 200 тысяч рублей

Свердловским педагогам выплатят губернаторские премии Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Свердловским педагогам по итогам 2023 года выплатят премии. В списке счастливчиков — три десятка учителей. Соответсвующий указ об этом подписал глава региона Евгений Куйвашев.

«Конкурс на соискание премий губернатора Свердловской области работникам системы образования с этого года проводится по десяти категориям. Победители премии получат награду в размере 270 тысяч рублей, педагоги, занявшие второе место, — 220 тысяч рублей и „бронзовые“ призеры — 160 тысяч рублей», — говорится в сообщении департамента информационной политики региона (ДИП).

Впервые награды получат победители и призеры в номинациях «Мастер года», «Педагог-психолог», «Коррекционный педагог». «Также определены лауреаты в традиционных номинациях: „Сердце отдаю детям“, „Педагогический дебют“, „Воспитать человека“, „Мастер-наставник“, „Образование без границ“, „Лидер в образовании“, „Олимпиадный успех“», — отметили в ДИПе.

Кандидаты на премии должны иметь конкретные достижения, подкрепленные документами по одному или нескольким критериям. Например, наличие выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию, или опыт подготовки победителей региональных (национальных/международных) чемпионатов профмастерства. Также учитывается прохождение обучения по дополнительным профпрограммам в рамках федерального проекта «Профессионалитет» (проект, который нацелен на массовую подготовку специалистов по востребованным профессиям).