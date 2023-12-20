Врачи Челябинской области озвучили графики работы на Новый год

Челябинский минздрав заявил о круглосуточной работе медучреждений на Новый год

В Челябинской области неотложная помощь в регионе будет оказана всем нуждающимся круглосуточно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медучреждения Челябинской области будут продолжать работу в новогодние праздники и период каникул. Неотложная помощь в регионе будет оказана всем нуждающимся круглосуточно, сообщили URA.RU в пресс-службе областного минздрава.

«Все службы неотложной помощи детских и взрослых городских и областных больниц городов Челябинской области в период с 30 декабря до 9 января будут работать круглосуточно. Часть поликлиник и городских больниц закончат принимать обычных пациентов 31 декабря в 20:00», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным ведомства, многие больницы и поликлиники возобновят прием больных уже в первый день Нового года. Часть откроет свои двери 1 января с 8:00 либо 10:00. Так, горбольница Златоуста 1 января будет работать с 8:00 до 14:00, а горбольницы Миасса, Карталов, Аши, Варны и Копейска — с 8:00 до 20:00.

«Большинство медучреждений региона вернутся к работе по своему обычному графику уже 9 января», — уточнили в пресс-службе ведомства. Согласно обобщенному графику работы больниц, поликлиник и неотложной помощи челябинских медучреждений, с 30 декабря до 9 января медицинская помощь будет доступна в любой день в любое время.

В минздраве Челябинской области URA.RU добавили, что график работы каждого медучреждения будет размещен на сайте каждой поликлиники либо больницы. Там же в канун новогодних праздников опубликуют все актуальные новости о работе специалистов и номера телефонов.