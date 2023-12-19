В Тюмени появится бульвар, названный в честь основателя регионального поискового отряда

В Тюмени появится бульвар имени руководителя первого городского поискового отряда Артура Ольховского. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Новый бульвар расположится в Заречной части города.
«Этот бульвар застройщики создадут за свой счет: такое обязательство заложено в договорах, — с выходом на набережную, обустройство которой тоже берут на себя девелоперы», — приводит мэрия слова директор городского департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрия Иванова.
По данным администрации, Артур Ольховский руководил первым поисковым отрядом Тюмени. Помимо этого, он основал региональное поисковое движение и детскую общественную организацию «Республика Неугомонных». Ему посмертно присвоили звание «Почетный гражданин города Тюмени».
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