19 декабря 2023

В Тюмени появится бульвар, названный в честь основателя регионального поискового отряда

В Тюмени обустроят бульвар имени поисковика Артура Ольховского
© Служба новостей «URA.RU»
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Старая зарека. Тюмень, старая зарека, зарека
Новый бульвар расположится в Заречной части города Фото:

В Тюмени появится бульвар имени руководителя первого городского поискового отряда Артура Ольховского. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Новый бульвар расположится в Заречной части города.

«Этот бульвар застройщики создадут за свой счет: такое обязательство заложено в договорах, — с выходом на набережную, обустройство которой тоже берут на себя девелоперы», — приводит мэрия слова директор городского департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрия Иванова.

По данным администрации, Артур Ольховский руководил первым поисковым отрядом Тюмени. Помимо этого, он основал региональное поисковое движение и детскую общественную организацию «Республика Неугомонных». Ему посмертно присвоили звание «Почетный гражданин города Тюмени».

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В Тюмени появится бульвар имени руководителя первого городского поискового отряда Артура Ольховского. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Новый бульвар расположится в Заречной части города. «Этот бульвар застройщики создадут за свой счет: такое обязательство заложено в договорах, — с выходом на набережную, обустройство которой тоже берут на себя девелоперы», — приводит мэрия слова директор городского департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрия Иванова. По данным администрации, Артур Ольховский руководил первым поисковым отрядом Тюмени. Помимо этого, он основал региональное поисковое движение и детскую общественную организацию «Республика Неугомонных». Ему посмертно присвоили звание «Почетный гражданин города Тюмени».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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