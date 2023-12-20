К конкурсу на пост главы Кунашакского района допустили 12 кандидатов

Станислав Мошаров возглавил комиссию по отбору кандидатов на пост главы Кунашакского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все 12 кандидатов, подавших заявления на участие в конкурсе на должность главы Кунашакского района (Челябинская область), допущены к участию в конкурсе. Об этом URA.RU 20 декабря сообщил председатель конкурсной комиссии, заместитель губернатора региона Станислав Мошаров.

«К участию в конкурсе допустили всех кандидатов. 25 декабря состоится итоговое заседание конкурсной комиссии. Сессия — 28 декабря», — сообщил Мошаров.

На должность главы претендуют педагог Азалия Галимова, предприниматель и депутат райсобрания Даян Иштимиров, экс-замглавы Марат Басыров, экс-замглавы по ЖКХ Ринат Мухарамов и руководитель районного отделения социального фонда Тимур Гаттаров. Также документы на выборы главы подали экс-глава Буринского поселения Владимир Гертье, замглавы по экономике Элина Вакилова и председатель районной ТИК Рамиль Вакилов. Замыкают список кандидатов пенсионер Жавдат Мурзин, предприниматель Рифат Мусалов, Сергей Новиков и юрист администрации Ринат Зарипов.

На предварительном заседании 20 декабря комиссия рассмотрела документы кандидатов в заочном режиме. На основном заседании очно заслушают программы кандидатов по развитию района. После второго заседания отборочной комиссии, которое состоится 25 декабря, должно остаться не менее двух претендентов. Из тех, кто останется, депутаты райсобрания 28 декабря выберут главу района сроком на пять лет.

Необходимость в выборах нового главы в Кунашакском районе возникла после смерти Сибагатуллы Аминова 24 сентября. Аминов скончался после продолжительной болезни.