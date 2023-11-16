На пост главы Кунашакского района претендуют 12 человек

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Похороны главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова. Челябинск, аминов сибагатулла, похороны
Необходимость в выборах появилась после кончины главы Кунашакского района Сибагатуллы Аминова Фото:

Документы на пост главы Кунашакского района (Челябинская область) подали 12 человек. Подача документов завершилась 16 ноября.

«На должность главы претендуют педагог Азалия Галимова, предприниматель и депутат райсобрания Даян Иштимиров, экс-замглавы Марат Басыров, действующий замглавы по ЖКХ Ринат Мухарамов и руководитель районного отделения социального фонда Тимур Гаттаров. Также документы на выборы главы подали экс-глава Буринского поселения Владимир Гертье, замглавы по экономике Элина Вакилова и председатель районной ТИК Рамиль Вакилов. Замыкают список кандидатов пенсионер Жавдат Мурзин, предприниматель Рифат Мусалов, Сергей Новиков и юрист администрации Ринат Зарипов», — сообщил URA.RU источник в местном собрании депутатов.

Временно исполняющая обязанности главы района Венера Юсупова документы на конкурс не подала. По окончании приема документов специально созданная комиссия должна будет отобрать не менее двух претендентов и 25 декабря вынести свое решение.

Комиссия по отбору кандидатов на пост главы состоит из шести человек — по трое от собрания депутатов района и от губернатора региона. От собрания в нее вошли депутаты Наталья Гусева, Дамир Нургалеев и Зульфия Валеева. Еще трех человек губернатор Алексей Текслер назначит в ближайшее время.

Последнее в этом году заседание собрания депутатов района состоится 26 декабря. На нем депутаты должны будут выбрать главу из отобранных комиссией кандидатур. До наступления Нового года избранный глава должен будет официально вступить в должность.

Необходимость досрочных выборов нового главы района возникла после смерти 24 сентября Сибагатуллы Аминова. Он руководил муниципалитетом на протяжении восьми лет и не успел доработать до конца своего второго срока на посту главы района. До избрания нового главы обязанности руководителя района исполняет председатель контрольно-счетной комиссии муниципалитета Венера Юсупова.

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Документы на пост главы Кунашакского района (Челябинская область) подали 12 человек. Подача документов завершилась 16 ноября. «На должность главы претендуют педагог Азалия Галимова, предприниматель и депутат райсобрания Даян Иштимиров, экс-замглавы Марат Басыров, действующий замглавы по ЖКХ Ринат Мухарамов и руководитель районного отделения социального фонда Тимур Гаттаров. Также документы на выборы главы подали экс-глава Буринского поселения Владимир Гертье, замглавы по экономике Элина Вакилова и председатель районной ТИК Рамиль Вакилов. Замыкают список кандидатов пенсионер Жавдат Мурзин, предприниматель Рифат Мусалов, Сергей Новиков и юрист администрации Ринат Зарипов», — сообщил URA.RU источник в местном собрании депутатов. Временно исполняющая обязанности главы района Венера Юсупова документы на конкурс не подала. По окончании приема документов специально созданная комиссия должна будет отобрать не менее двух претендентов и 25 декабря вынести свое решение. Комиссия по отбору кандидатов на пост главы состоит из шести человек — по трое от собрания депутатов района и от губернатора региона. От собрания в нее вошли депутаты Наталья Гусева, Дамир Нургалеев и Зульфия Валеева. Еще трех человек губернатор Алексей Текслер назначит в ближайшее время. Последнее в этом году заседание собрания депутатов района состоится 26 декабря. На нем депутаты должны будут выбрать главу из отобранных комиссией кандидатур. До наступления Нового года избранный глава должен будет официально вступить в должность. Необходимость досрочных выборов нового главы района возникла после смерти 24 сентября Сибагатуллы Аминова. Он руководил муниципалитетом на протяжении восьми лет и не успел доработать до конца своего второго срока на посту главы района. До избрания нового главы обязанности руководителя района исполняет председатель контрольно-счетной комиссии муниципалитета Венера Юсупова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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