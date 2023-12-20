В Перми завершили поиски женщины, которая уехала на автобусе и пропала

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Женщина пропала 19 декабря Фото:

В Перми завершились поиски 71-летней пенсионерки, которая села в автобус и больше не выходила на связь. Информация об этом появилась в telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой.

«Найдена. Жива. Просьба снять репосты», — говорится в сообщении.

Подробности ее поисков не раскрываются. Ранее стало известно, что пенсионерка 19 декабря села в автобус №1 на остановке «Комсомольский проспект». Больше ее никто не видел.

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В Перми завершились поиски 71-летней пенсионерки, которая села в автобус и больше не выходила на связь. Информация об этом появилась в telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой. «Найдена. Жива. Просьба снять репосты», — говорится в сообщении. Подробности ее поисков не раскрываются. Ранее стало известно, что пенсионерка 19 декабря села в автобус №1 на остановке «Комсомольский проспект». Больше ее никто не видел.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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