В Перми завершили поиски женщины, которая уехала на автобусе и пропала

Женщина пропала 19 декабря
В Перми завершились поиски 71-летней пенсионерки, которая села в автобус и больше не выходила на связь. Информация об этом появилась в telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой.
«Найдена. Жива. Просьба снять репосты», — говорится в сообщении.
Подробности ее поисков не раскрываются. Ранее стало известно, что пенсионерка 19 декабря села в автобус №1 на остановке «Комсомольский проспект». Больше ее никто не видел.
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