В Перми завершили поиски женщины, которая уехала на автобусе и пропала

20 декабря 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Женщина пропала 19 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми завершились поиски 71-летней пенсионерки, которая села в автобус и больше не выходила на связь. Информация об этом появилась в telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой. «Найдена. Жива. Просьба снять репосты», — говорится в сообщении. Подробности ее поисков не раскрываются. Ранее стало известно, что пенсионерка 19 декабря села в автобус №1 на остановке «Комсомольский проспект». Больше ее никто не видел.

В Перми завершились поиски 71-летней пенсионерки, которая села в автобус и больше не выходила на связь. Информация об этом появилась в telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой. «Найдена. Жива. Просьба снять репосты», — говорится в сообщении. Подробности ее поисков не раскрываются. Ранее стало известно, что пенсионерка 19 декабря села в автобус №1 на остановке «Комсомольский проспект». Больше ее никто не видел.