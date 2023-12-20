Мизулина написала в МВД донос на Пашу Техника формулировкой «Достал»

20 декабря 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина считает, что Паша Техник пропагандирует запрещенные вещества Фото: Владимир Андреев © URA.RU Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина написала донос в МВД на блогера по имени Паша Техник, высказывая свою озабоченность его деятельностью. В жалобе она указала о пропаганде запрещенных веществ и распространении иного деструктивного контента. «Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером Паша Техник запрещенных веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента. Достал», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Она добавила, что основанием для написания заявления послужили также обращения граждан, свидетельствующие о возможных мошеннических действиях блогера. «Зачем приплетать фейковый телеграм-канал к моему каналу? Даже уже не смешно», — заявил Паша Техник в своем видеообращении в ответ на заявление Мизулиной. Глава «Лиги безопасного интернета» неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей. Ранее она обратила внимание военкомов на блогера Даню Милохина, который хочет вернуться в Россию, но боится, что его не пустят в страну. Он считает, что пока еще рискованно ехать на родину и нужно подождать. После жалобы Мизулиной, Милохин получил повестку в армию, но его отец отказался ее принять, так как блогер находится за пределами РФ. Также в результате усилий Мизулиной арестовали певца Эдуарда Шарлота по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Кировский районный суд Самары избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2024 года. Екатерина Мизулина сообщала о трех уголовных делах в отношении певца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина написала донос в МВД на блогера по имени Паша Техник, высказывая свою озабоченность его деятельностью. В жалобе она указала о пропаганде запрещенных веществ и распространении иного деструктивного контента. «Обратились в МВД в связи с пропагандой блогером Паша Техник запрещенных веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента. Достал», — написала Мизулина в своем telegram-канале. Она добавила, что основанием для написания заявления послужили также обращения граждан, свидетельствующие о возможных мошеннических действиях блогера. «Зачем приплетать фейковый телеграм-канал к моему каналу? Даже уже не смешно», — заявил Паша Техник в своем видеообращении в ответ на заявление Мизулиной. Глава «Лиги безопасного интернета» неоднократно составляла жалобы на различных публичных деятелей. Ранее она обратила внимание военкомов на блогера Даню Милохина, который хочет вернуться в Россию, но боится, что его не пустят в страну. Он считает, что пока еще рискованно ехать на родину и нужно подождать. После жалобы Мизулиной, Милохин получил повестку в армию, но его отец отказался ее принять, так как блогер находится за пределами РФ. Также в результате усилий Мизулиной арестовали певца Эдуарда Шарлота по делу о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Кировский районный суд Самары избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 января 2024 года. Екатерина Мизулина сообщала о трех уголовных делах в отношении певца.