Милохин, на которого Мизулина натравила военкомов, мечтает вернуться в РФ, но боится

Милохин боится, что его не впустят в Россию

19 декабря 2023 в 09:11 Размер текста - 17 +

По словам Милохина, возможно, у него получится вернуться в РФ через 30 лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Российский блогер и тиктокер Даня Милохин хочет вернуться в Россию, но боится, что его не впустят в страну. По его мнению, пока небезопасно ехать на родину, нужно немного подождать. Милохин уехал из РФ, потому что директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина призвала Министерство обороны призвать блогера в ряды ВС РФ. «Возвращаться в Россию пока небезопасно. Но очень хочется, честно. Просто нужно подождать немножко», — передает слова Милохина Sport24 . Блогер добавил, что, возможно, у него получится вернуться на родину через 30 лет. В аэропорту Казахстана Милохин провел прямой эфир, во время которого также ответил на вопросы по поводу России. Он заявил, что все можно вернуть и не все потеряно. По словам блогера, он не думает, что ему запрещено приезжать в РФ. Но все-таки вряд ли его впустят в страну. Именно поэтому тиктокер боится возвращаться. Ранее сообщалось, что после жалобы Мизулиной Даню Милохина призвали в армию России. По адресу его места жительства в Анапе была направлена повестка. Отец блогера отказался брать повестку из-за того, что его сын на данный момент находится за пределами РФ.

Российский блогер и тиктокер Даня Милохин хочет вернуться в Россию, но боится, что его не впустят в страну. По его мнению, пока небезопасно ехать на родину, нужно немного подождать. Милохин уехал из РФ, потому что директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина призвала Министерство обороны призвать блогера в ряды ВС РФ. «Возвращаться в Россию пока небезопасно. Но очень хочется, честно. Просто нужно подождать немножко», — передает слова Милохина Sport24. Блогер добавил, что, возможно, у него получится вернуться на родину через 30 лет. В аэропорту Казахстана Милохин провел прямой эфир, во время которого также ответил на вопросы по поводу России. Он заявил, что все можно вернуть и не все потеряно. По словам блогера, он не думает, что ему запрещено приезжать в РФ. Но все-таки вряд ли его впустят в страну. Именно поэтому тиктокер боится возвращаться. Ранее сообщалось, что после жалобы Мизулиной Даню Милохина призвали в армию России. По адресу его места жительства в Анапе была направлена повестка. Отец блогера отказался брать повестку из-за того, что его сын на данный момент находится за пределами РФ.