Милохин, на которого Мизулина натравила военкомов, мечтает вернуться в РФ, но боится

Милохин боится, что его не впустят в Россию
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По словам Милохина, возможно, у него получится вернуться в РФ через 30 лет Фото:

Российский блогер и тиктокер Даня Милохин хочет вернуться в Россию, но боится, что его не впустят в страну. По его мнению, пока небезопасно ехать на родину, нужно немного подождать. Милохин уехал из РФ, потому что директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина призвала Министерство обороны призвать блогера в ряды ВС РФ.

«Возвращаться в Россию пока небезопасно. Но очень хочется, честно. Просто нужно подождать немножко», — передает слова Милохина Sport24. Блогер добавил, что, возможно, у него получится вернуться на родину через 30 лет.

В аэропорту Казахстана Милохин провел прямой эфир, во время которого также ответил на вопросы по поводу России. Он заявил, что все можно вернуть и не все потеряно. По словам блогера, он не думает, что ему запрещено приезжать в РФ. Но все-таки вряд ли его впустят в страну. Именно поэтому тиктокер боится возвращаться.

Ранее сообщалось, что после жалобы Мизулиной Даню Милохина призвали в армию России. По адресу его места жительства в Анапе была направлена повестка. Отец блогера отказался брать повестку из-за того, что его сын на данный момент находится за пределами РФ.

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Российский блогер и тиктокер Даня Милохин хочет вернуться в Россию, но боится, что его не впустят в страну. По его мнению, пока небезопасно ехать на родину, нужно немного подождать. Милохин уехал из РФ, потому что директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина призвала Министерство обороны призвать блогера в ряды ВС РФ. «Возвращаться в Россию пока небезопасно. Но очень хочется, честно. Просто нужно подождать немножко», — передает слова Милохина Sport24. Блогер добавил, что, возможно, у него получится вернуться на родину через 30 лет. В аэропорту Казахстана Милохин провел прямой эфир, во время которого также ответил на вопросы по поводу России. Он заявил, что все можно вернуть и не все потеряно. По словам блогера, он не думает, что ему запрещено приезжать в РФ. Но все-таки вряд ли его впустят в страну. Именно поэтому тиктокер боится возвращаться. Ранее сообщалось, что после жалобы Мизулиной Даню Милохина призвали в армию России. По адресу его места жительства в Анапе была направлена повестка. Отец блогера отказался брать повестку из-за того, что его сын на данный момент находится за пределами РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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