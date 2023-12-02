Певца Шарлота арестовали по делу о реабилитации нацизма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Против Эдуарда Шарлота возбуждены три уголовных дела Фото:

Певец Эдуард Шарлот, который обвиняется в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, отправлен под арест до 24 января 2024 года. Такое наказание избрал Кировский районный суд Самары.

«Избрать Эдуарду Шарлоту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 25 суток, то есть по 24 января 2024 года включительно», — сказал судья. Его слова приводит ТАСС. Защита певца намерена обжаловать решение.

Во время суда певец признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих, пишет RT. На заседании он также прочитал собственное стихотворение и попросил прощения у русского народа.

Против Шарлота возбуждены три уголовных дела, сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее певец сжег российский паспорт за рубежом и вернулся в страну. После этого его задержали. Шарлот, объясняя, почему он это сделал, заявил, что попал под плохое влияние, пишет телеканал 360.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Эдуард Шарлот, который обвиняется в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, отправлен под арест до 24 января 2024 года. Такое наказание избрал Кировский районный суд Самары. «Избрать Эдуарду Шарлоту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 25 суток, то есть по 24 января 2024 года включительно», — сказал судья. Его слова приводит ТАСС. Защита певца намерена обжаловать решение. Во время суда певец признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих, пишет RT. На заседании он также прочитал собственное стихотворение и попросил прощения у русского народа. Против Шарлота возбуждены три уголовных дела, сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее певец сжег российский паспорт за рубежом и вернулся в страну. После этого его задержали. Шарлот, объясняя, почему он это сделал, заявил, что попал под плохое влияние, пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...