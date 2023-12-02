Певца Шарлота арестовали по делу о реабилитации нацизма

02 декабря 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Против Эдуарда Шарлота возбуждены три уголовных дела Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Певец Эдуард Шарлот, который обвиняется в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, отправлен под арест до 24 января 2024 года. Такое наказание избрал Кировский районный суд Самары. «Избрать Эдуарду Шарлоту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 25 суток, то есть по 24 января 2024 года включительно», — сказал судья. Его слова приводит ТАСС. Защита певца намерена обжаловать решение. Во время суда певец признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих, пишет RT. На заседании он также прочитал собственное стихотворение и попросил прощения у русского народа. Против Шарлота возбуждены три уголовных дела, сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее певец сжег российский паспорт за рубежом и вернулся в страну. После этого его задержали. Шарлот, объясняя, почему он это сделал, заявил, что попал под плохое влияние, пишет телеканал 360.

Певец Эдуард Шарлот, который обвиняется в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, отправлен под арест до 24 января 2024 года. Такое наказание избрал Кировский районный суд Самары. «Избрать Эдуарду Шарлоту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 25 суток, то есть по 24 января 2024 года включительно», — сказал судья. Его слова приводит ТАСС. Защита певца намерена обжаловать решение. Во время суда певец признал вину в реабилитации нацизма и оскорблении верующих, пишет RT. На заседании он также прочитал собственное стихотворение и попросил прощения у русского народа. Против Шарлота возбуждены три уголовных дела, сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ранее певец сжег российский паспорт за рубежом и вернулся в страну. После этого его задержали. Шарлот, объясняя, почему он это сделал, заявил, что попал под плохое влияние, пишет телеканал 360.