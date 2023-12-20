Валуев высказался о смерти 14-летнего свердловчанина во время боксерского поединка

Валуев: ответственность за гибель 14-летнего боксера понесут организаторы

20 декабря 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Николай Валуев считает, что за подростком не доследили организаторы боксерского поединка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ответственность за гибель 14-летнего боксера в Первоуральске (Свердловская область) должны понести организаторы турнира. Таким мнением поделился двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев. «Сам факт того, что мероприятие не было зарегистрировано должным образом, уже налагает ответственность на тех, кто организовывал его. Безусловно, они будут нести ответственность за произошедшее <…> Все спортсмены проходят диспансеризацию — обязательную и перед соревнованиями. И наверняка [следователи] будут смотреть те показатели», — заявил Валуев telegram-каналу SHOT. 14-летний подросток погиб в Первоуральске во время Открытого первенства по боксу. Школьник пропустил несколько ударов от соперника, а затем потерял сознание. На месте оказался только дежурный врач, пришлось вызывать скорую помощь. Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело, по одной из версий у парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.

Ответственность за гибель 14-летнего боксера в Первоуральске (Свердловская область) должны понести организаторы турнира. Таким мнением поделился двукратный чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Госдумы Николай Валуев. «Сам факт того, что мероприятие не было зарегистрировано должным образом, уже налагает ответственность на тех, кто организовывал его. Безусловно, они будут нести ответственность за произошедшее <…> Все спортсмены проходят диспансеризацию — обязательную и перед соревнованиями. И наверняка [следователи] будут смотреть те показатели», — заявил Валуев telegram-каналу SHOT. 14-летний подросток погиб в Первоуральске во время Открытого первенства по боксу. Школьник пропустил несколько ударов от соперника, а затем потерял сознание. На месте оказался только дежурный врач, пришлось вызывать скорую помощь. Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело, по одной из версий у парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.