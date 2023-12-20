Пропавший осенью 2022 года из свердловских аптек американский препарат «Золофт» можно заменить отечественными аналогами, например, лекарством «Амитриптилин». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала фармацевт из Екатеринбурга Ирина Ашугова. «Золофт» назначают пациентам с депрессиями и тревожными расстройствами. Антидепрессант производится в США.
«Несмотря на западные санкции, на российском фармрынке имеются аналоги препарата «Золофт». Например, препарат «Амитриптилин», который производит российская фармкомпания «Озон». В нашей стране препарат с действующим веществом сертралин зарегистрирован не только под торговым наименованием «Золофт», но и еще под другими: «Стимулотон», «Асентра», «Серлифт», «Серената»». Свердловчанам, принимающим «Золофт», я рекомендую проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы подобрать варианты замены и правильную дозировку», — отметила Ашугова.
Корреспондент URA.RU просмотрел некоторые интернет-аптеки и не обнаружил препарат «Золофт» в наличии. Лекарства нет в агрегате ЕАПТЕКА, а также в сетях «Живика».
URA.RU сообщало, что из-за западных санкций против РФ ряд препаратов перестали продавать в аптечных сетях Свердловской области. Так, например, исчезли: «Гикамтин», «Флуимуцил», « Рисполепт», «Эстрожель», «Оземпик», «Фентанил», «Финлепсин», «Урсофальк», «Метипред».
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.