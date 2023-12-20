Свердловский фармацевт раскрыла, чем заменить пропавший американский антидепрессант. Скрин

Американское лекарство «Золофт» заменит российский препарат «Амитриптилин»

21 декабря 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

Пропавший «Золофт» можно заменить отечественным аналогом Фото: Анна Майорова © URA.RU Пропавший осенью 2022 года из свердловских аптек американский препарат «Золофт» можно заменить отечественными аналогами, например, лекарством «Амитриптилин». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала фармацевт из Екатеринбурга Ирина Ашугова. «Золофт» назначают пациентам с депрессиями и тревожными расстройствами. Антидепрессант производится в США. «Несмотря на западные санкции, на российском фармрынке имеются аналоги препарата «Золофт». Например, препарат «Амитриптилин», который производит российская фармкомпания «Озон». В нашей стране препарат с действующим веществом сертралин зарегистрирован не только под торговым наименованием «Золофт», но и еще под другими: «Стимулотон», «Асентра», «Серлифт», «Серената»». Свердловчанам, принимающим «Золофт», я рекомендую проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы подобрать варианты замены и правильную дозировку», — отметила Ашугова. Корреспондент URA.RU просмотрел некоторые интернет-аптеки и не обнаружил препарат «Золофт» в наличии. Лекарства нет в агрегате ЕАПТЕКА, а также в сетях «Живика». URA.RU сообщало, что из-за западных санкций против РФ ряд препаратов перестали продавать в аптечных сетях Свердловской области. Так, например, исчезли: «Гикамтин», «Флуимуцил», « Рисполепт», «Эстрожель», «Оземпик», «Фентанил», «Финлепсин», «Урсофальк», «Метипред». Скрин: аптечная сеть «Живика» Скрин: интернет-аптека ЕАПТЕКА Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пропавший осенью 2022 года из свердловских аптек американский препарат «Золофт» можно заменить отечественными аналогами, например, лекарством «Амитриптилин». Об этом корреспонденту URA.RU рассказала фармацевт из Екатеринбурга Ирина Ашугова. «Золофт» назначают пациентам с депрессиями и тревожными расстройствами. Антидепрессант производится в США. «Несмотря на западные санкции, на российском фармрынке имеются аналоги препарата «Золофт». Например, препарат «Амитриптилин», который производит российская фармкомпания «Озон». В нашей стране препарат с действующим веществом сертралин зарегистрирован не только под торговым наименованием «Золофт», но и еще под другими: «Стимулотон», «Асентра», «Серлифт», «Серената»». Свердловчанам, принимающим «Золофт», я рекомендую проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы подобрать варианты замены и правильную дозировку», — отметила Ашугова. Корреспондент URA.RU просмотрел некоторые интернет-аптеки и не обнаружил препарат «Золофт» в наличии. Лекарства нет в агрегате ЕАПТЕКА, а также в сетях «Живика». URA.RU сообщало, что из-за западных санкций против РФ ряд препаратов перестали продавать в аптечных сетях Свердловской области. Так, например, исчезли: «Гикамтин», «Флуимуцил», « Рисполепт», «Эстрожель», «Оземпик», «Фентанил», «Финлепсин», «Урсофальк», «Метипред».