Из свердловских аптек пропал популярный американский препарат

Из свердловских аптек пропал антидепрессант «Золофт»

В Свердловской области наблюдается острый дефицит препарата «Золофт» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Один из самых популярных антидепрессантов «Золофт» пропал из свердловских аптек, сообщают читатели агентства. При этом в аптеках региона достаточное количество антидепрессантов, которые не уступают по качеству «Золофту». Об этом URA.RU рассказала фармацевт из Екатеринбурга Ирина (попросила не указывать фамилию — ред.). Действующее вещество «Золофта» — сертралин. Данный препарат назначают пациентам с депрессиями и тревожными расстройствами.

«В аптеках региона пропал антидепрессант „Золофт“ в дозировках 25 мг, 50 мг и 100 мг. У меня есть в запасе всего лишь одна упаковка препарата. Я переживаю, что не смогу найти аналог», — посетовала жительница Асбеста Екатерина.

По словам жителя столицы Урала Эмиля, препарат за последние два года несколько раз пропадал из аптек. «В 2021 году я уже сталкивался с дефицитом „Золофта“. Зимой 2022 года в Екатеринбурге уже был дефицит „Золофта“. Кроме всего, перебои возникали и летом этого года. Подобная ситуация, конечно, напрягает, так как неопределенность пугает», — поделился екатеринбуржец.

«Свердловчане активно раскупают американские антидепрессанты. Я уверена, что такой ажиотаж не оправдан. В России зарегистрировано значительное число подобных препаратов. Они спокойно заменят пропавший „Золофт“. В нашей стране препарат с действующим веществом сертралин зарегистрирован не только под торговым наименованием „Золофт“, но и еще под другими. Например: „Стимулотон“, „Асентра“, „Серлифт“, „Серената“», — отметила сотрудница аптеки Ирина.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU главврач «Клиники психологической адаптации», психиатр — нарколог Алексей Магалиф заявил, что на фармацевтическом рынке представлено огромное количество препаратов похожего действия. «Свердловчанам, принимающим „Золофт“, рекомендуется проконсультироваться со своим лечащим врачом, чтобы подобрать возможные варианты замены. Да и так скажу, что свет клином на „Золофте“ не сошелся», — отметил Магалиф.

Редакция агентства направила запрос в региональный Росздравнадзор. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что в аптеках столицы Урала возник дефицит лекарственных препаратов с леводопой, которые назначают людям с болезнью Паркинсона. Речь идет о лекарствах «Наком» и «Тидомет форте».