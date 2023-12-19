19 декабря 2023

Глава города ЯНАО рассказала о планах развития на будущий год

Мэр Лабытнанги Марина Трескова анонсировала планы на 2024 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Лабытнанги, Станция Обская, трескова марина
Мэр Лабытнанги Марина Трескова ответила на вопросы жителей отдаленного микрорайона Фото:

В поселке Харп (ЯНАО) к 1 сентябрю 2024 года завершится реновация школы. Об этом сообщила мэр Лабытнанги Марина Трескова во время прямого эфира в соцсети.

«В следующем году мы завершаем реновацию школы в поселке Харп на 550 мест. Нам потребовалось провести дополнительные работы, поэтому сроки сдвинулись. Новый учебный год мы начнем в нашей новой харпской школе. Учебный процесс будет ориентирован на профессии эколого-туристическое, геолого-геофизического, нефтегазового направлений», — рассказала глава города.

Градоначальница поделилась, что новая школа №7 в Лабытнанги также будет открыта к началу нового учебного года. В поселке Харп к апрелю построят бассейн. А на месте здания ЕДДС продолжат обустраивать сквер. Ремонт дома культуры «Сияние Севера» планируют завершить к лету. Мэр города пообещала найти денежные средства для освещения на кладбище в поселке и возле часовни.

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В поселке Харп (ЯНАО) к 1 сентябрю 2024 года завершится реновация школы. Об этом сообщила мэр Лабытнанги Марина Трескова во время прямого эфира в соцсети. «В следующем году мы завершаем реновацию школы в поселке Харп на 550 мест. Нам потребовалось провести дополнительные работы, поэтому сроки сдвинулись. Новый учебный год мы начнем в нашей новой харпской школе. Учебный процесс будет ориентирован на профессии эколого-туристическое, геолого-геофизического, нефтегазового направлений», — рассказала глава города. Градоначальница поделилась, что новая школа №7 в Лабытнанги также будет открыта к началу нового учебного года. В поселке Харп к апрелю построят бассейн. А на месте здания ЕДДС продолжат обустраивать сквер. Ремонт дома культуры «Сияние Севера» планируют завершить к лету. Мэр города пообещала найти денежные средства для освещения на кладбище в поселке и возле часовни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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