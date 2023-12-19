Глава города ЯНАО рассказала о планах развития на будущий год

Мэр Лабытнанги Марина Трескова анонсировала планы на 2024 год

20 декабря 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Мэр Лабытнанги Марина Трескова ответила на вопросы жителей отдаленного микрорайона Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В поселке Харп (ЯНАО) к 1 сентябрю 2024 года завершится реновация школы. Об этом сообщила мэр Лабытнанги Марина Трескова во время прямого эфира в соцсети. «В следующем году мы завершаем реновацию школы в поселке Харп на 550 мест. Нам потребовалось провести дополнительные работы, поэтому сроки сдвинулись. Новый учебный год мы начнем в нашей новой харпской школе. Учебный процесс будет ориентирован на профессии эколого-туристическое, геолого-геофизического, нефтегазового направлений», — рассказала глава города. Градоначальница поделилась, что новая школа №7 в Лабытнанги также будет открыта к началу нового учебного года. В поселке Харп к апрелю построят бассейн. А на месте здания ЕДДС продолжат обустраивать сквер. Ремонт дома культуры «Сияние Севера» планируют завершить к лету. Мэр города пообещала найти денежные средства для освещения на кладбище в поселке и возле часовни.

В поселке Харп (ЯНАО) к 1 сентябрю 2024 года завершится реновация школы. Об этом сообщила мэр Лабытнанги Марина Трескова во время прямого эфира в соцсети. «В следующем году мы завершаем реновацию школы в поселке Харп на 550 мест. Нам потребовалось провести дополнительные работы, поэтому сроки сдвинулись. Новый учебный год мы начнем в нашей новой харпской школе. Учебный процесс будет ориентирован на профессии эколого-туристическое, геолого-геофизического, нефтегазового направлений», — рассказала глава города. Градоначальница поделилась, что новая школа №7 в Лабытнанги также будет открыта к началу нового учебного года. В поселке Харп к апрелю построят бассейн. А на месте здания ЕДДС продолжат обустраивать сквер. Ремонт дома культуры «Сияние Севера» планируют завершить к лету. Мэр города пообещала найти денежные средства для освещения на кладбище в поселке и возле часовни.