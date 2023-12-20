Курганцы заняли 33 место среди 42-х команд (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники завода «Темпер» приняли участие в международной гонке на картах в Дубае (ОАЭ). Из 42-х команд курганцы заняли 33-е место, сообщает компания в своей группе во «ВКонтакте».

«Команда „ТЕМПЕР“ приняла участие в 24-часовой гонке на картах Dubai Le Mans на трассе Dubai KartDrome в корпоративном зачете. В этот раз стартовало 42 команды со всего мира. „ТЕМПЕР“ занял 33 место в абсолюте», — сообщили в компании.

24-х часовая гонка в Дубае проходит ежегодно и собирает не только известных европейских автогонщиков, но и любителей картинга. В гонке постоянно участвует от 25 до 45 команд из стран Ближнего Востока, Западной Европы и Азии. Курганский завод «Темпер» производит трубопроводную арматуру. Учредитель компании Сергей Доронин увлекается гонками и сам участвует в соревнованиях.

Команда курганского завода «Темпер» приняла участие в гонках на картах в Дубае Фото: группа «TEMPER трубопроводная арматура | Курган», «ВКонтакте», https://vk.com/temper_kurgan

Фото: группа «TEMPER трубопроводная арматура | Курган», «ВКонтакте», https://vk.com/temper_kurgan

Фото: группа «TEMPER трубопроводная арматура | Курган», «ВКонтакте», https://vk.com/temper_kurgan