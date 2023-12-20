Развлечения Стала известна точная дата выхода второй части «Чебурашки» Вторая часть «Чебурашки» выйдет в декабре 2025 года 21 декабря 2023 в 00:51 Размер текста - 17 + Вторая часть фильма про Чебурашку выйдет 31 декабря 2025 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вторая часть фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко выйдет прокат 31 декабря 2025 года. Об этом сообщили на премьере фильма «Холоп 2». «Перед показом фильма режиссера Клима Шипенко зрителям впервые представили короткометражный фильм про Чебурашку, который предваряет вторую часть фильма Дьяченко. В финале 10-минутного фильма на экране появилась дата премьеры „Чебурашки 2“ — 31 декабря 2025 года», — пишет ТАСС. Продюсер фильма Эдуард Илоян представил спецэпизод. «Какой же Новый год без подарков? Мы хотим представить от всех партнеров маленький подарок перед фильмом, маленький сюрприз. Этот спешл — впервые на российском рынке, мини-фильм „Чебурашка“ — 10 минут, вы его увидите первыми», — сказал он. Первая часть фильма, вышедшая в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. Вторая часть фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко выйдет прокат 31 декабря 2025 года. Об этом сообщили на премьере фильма «Холоп 2». «Перед показом фильма режиссера Клима Шипенко зрителям впервые представили короткометражный фильм про Чебурашку, который предваряет вторую часть фильма Дьяченко. В финале 10-минутного фильма на экране появилась дата премьеры „Чебурашки 2“ — 31 декабря 2025 года», — пишет ТАСС. Продюсер фильма Эдуард Илоян представил спецэпизод. «Какой же Новый год без подарков? Мы хотим представить от всех партнеров маленький подарок перед фильмом, маленький сюрприз. Этот спешл — впервые на российском рынке, мини-фильм „Чебурашка“ — 10 минут, вы его увидите первыми», — сказал он. Первая часть фильма, вышедшая в российских кинотеатрах 1 января 2023 года, стала самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям