20 декабря 2023

В Буэнос-Айресе люди вышли на улицы с протестом против Милея

© Служба новостей «URA.RU»
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Стриптиз мужской. Екатеринбург., фуражка, дубинка, шериф
Полиция встала на защиту правительства Аргентины Фото:

Протестующие против экономической политики нового правительства Аргентины перекрыли одну из улиц в центре Буэнос-Айреса. К месту марша протестующих стягивается полиция.

«В центре города собрались сотни человек. Они собираются к дому правительства с шествием», — сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным издания, полиция уже перекрыла дорогу, выстроившись в ряды с щитами. Среди протестующих замечены семьи с детьми.

Решение избранного президента Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар приведет к потере суверенитета его страны, считает президент России Владимир Путин. Российский лидер отмечает, что сегодня в Аргентине инфляция составляет 143%. Много проблем в стране из-за заемов из внешних источников.

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Протестующие против экономической политики нового правительства Аргентины перекрыли одну из улиц в центре Буэнос-Айреса. К месту марша протестующих стягивается полиция. «В центре города собрались сотни человек. Они собираются к дому правительства с шествием», — сообщает корреспондент РИА Новости. По данным издания, полиция уже перекрыла дорогу, выстроившись в ряды с щитами. Среди протестующих замечены семьи с детьми. Решение избранного президента Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар приведет к потере суверенитета его страны, считает президент России Владимир Путин. Российский лидер отмечает, что сегодня в Аргентине инфляция составляет 143%. Много проблем в стране из-за заемов из внешних источников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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