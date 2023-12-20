В Буэнос-Айресе люди вышли на улицы с протестом против Милея

21 декабря 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

Полиция встала на защиту правительства Аргентины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Протестующие против экономической политики нового правительства Аргентины перекрыли одну из улиц в центре Буэнос-Айреса. К месту марша протестующих стягивается полиция. «В центре города собрались сотни человек. Они собираются к дому правительства с шествием», — сообщает корреспондент РИА Новости. По данным издания, полиция уже перекрыла дорогу, выстроившись в ряды с щитами. Среди протестующих замечены семьи с детьми. Решение избранного президента Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар приведет к потере суверенитета его страны, считает президент России Владимир Путин. Российский лидер отмечает, что сегодня в Аргентине инфляция составляет 143%. Много проблем в стране из-за заемов из внешних источников.

Протестующие против экономической политики нового правительства Аргентины перекрыли одну из улиц в центре Буэнос-Айреса. К месту марша протестующих стягивается полиция. «В центре города собрались сотни человек. Они собираются к дому правительства с шествием», — сообщает корреспондент РИА Новости. По данным издания, полиция уже перекрыла дорогу, выстроившись в ряды с щитами. Среди протестующих замечены семьи с детьми. Решение избранного президента Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар приведет к потере суверенитета его страны, считает президент России Владимир Путин. Российский лидер отмечает, что сегодня в Аргентине инфляция составляет 143%. Много проблем в стране из-за заемов из внешних источников.