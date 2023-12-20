В Буэнос-Айресе люди вышли на улицы с протестом против Милея

Протестующие против экономической политики нового правительства Аргентины перекрыли одну из улиц в центре Буэнос-Айреса. К месту марша протестующих стягивается полиция.
«В центре города собрались сотни человек. Они собираются к дому правительства с шествием», — сообщает корреспондент РИА Новости.
По данным издания, полиция уже перекрыла дорогу, выстроившись в ряды с щитами. Среди протестующих замечены семьи с детьми.
Решение избранного президента Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар приведет к потере суверенитета его страны, считает президент России Владимир Путин. Российский лидер отмечает, что сегодня в Аргентине инфляция составляет 143%. Много проблем в стране из-за заемов из внешних источников.
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