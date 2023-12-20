20 декабря 2023

Стоимость обслуживания дорог и улиц в Кургане снизилась на 287 млн рублей

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Начальная цена контракта составляла 300 миллионов рублей Фото:

Стоимость содержания улиц и дорог в Кургане снизилась с 300 миллионов рублей до 2,1 миллиона по решению поставщика. Об этом сообщается на портале госзакупок.

«Победитель электронного аукциона — участник, заявке которого присвоен первый порядковый номер. Ценовое предложение составляет 2 117 760 рублей», — указано в протоколе работы комиссии. Начальная цена контракта — 300 миллионов рублей.

В рамках контракта городские власти планируют обязать подрядчика выполнить обслуживание более сотни объектов улично-дорожной сети. Подрядчик будет выполнять работы с начала июля 2024 года и до конца года. Финансирование работ, как указано в документации, планируется за счет бюджета Кургана.

Ранее курганское правительство выделило деньги на строительство дороги с системой водоотвода по улице Фарафонова в Заозерном районе. Размер межбюджетного трансферта на 2024 год составляет 90 миллионов рублей.

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Стоимость содержания улиц и дорог в Кургане снизилась с 300 миллионов рублей до 2,1 миллиона по решению поставщика. Об этом сообщается на портале госзакупок. «Победитель электронного аукциона — участник, заявке которого присвоен первый порядковый номер. Ценовое предложение составляет 2 117 760 рублей», — указано в протоколе работы комиссии. Начальная цена контракта — 300 миллионов рублей. В рамках контракта городские власти планируют обязать подрядчика выполнить обслуживание более сотни объектов улично-дорожной сети. Подрядчик будет выполнять работы с начала июля 2024 года и до конца года. Финансирование работ, как указано в документации, планируется за счет бюджета Кургана. Ранее курганское правительство выделило деньги на строительство дороги с системой водоотвода по улице Фарафонова в Заозерном районе. Размер межбюджетного трансферта на 2024 год составляет 90 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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