Стоимость обслуживания дорог и улиц в Кургане снизилась на 287 млн рублей

Стоимость содержания улиц и дорог в Кургане снизилась с 300 миллионов рублей до 2,1 миллиона по решению поставщика. Об этом сообщается на портале госзакупок.
«Победитель электронного аукциона — участник, заявке которого присвоен первый порядковый номер. Ценовое предложение составляет 2 117 760 рублей», — указано в протоколе работы комиссии. Начальная цена контракта — 300 миллионов рублей.
В рамках контракта городские власти планируют обязать подрядчика выполнить обслуживание более сотни объектов улично-дорожной сети. Подрядчик будет выполнять работы с начала июля 2024 года и до конца года. Финансирование работ, как указано в документации, планируется за счет бюджета Кургана.
Ранее курганское правительство выделило деньги на строительство дороги с системой водоотвода по улице Фарафонова в Заозерном районе. Размер межбюджетного трансферта на 2024 год составляет 90 миллионов рублей.
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