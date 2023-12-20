В России на 20% подорожают кофе и молочная продукция

21 декабря 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

Стоимость перевозок влияет на продуктовые цены Фото: Владимир Андреев © URA.RU О повышении отпускных цен на ряд товаров — от молочной продукции, кофе, соков и риса до кондитерских изделий в России заявили производители и дистрибуторы. Все товары могут в среднем подорожать на 5—20%. Соответствующее уведомление от компаний получили отечественные ритейлеры. «Так, „Вимм-Билль-Данн“ (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) сообщил о росте цен в среднем на 4,9% на молочную продукцию, на соки — на 16,1%, производитель йогуртов Ehrmann — на 5%. „Мултон Партнерс“ (ранее Coca Cola) увеличивает цены на безалкогольные напитки на 13%, Nestle на кофе и напитки из него — на 15%, на кондитерские изделия — на 8%, на готовые завтраки — до 9,5%, „Любятово“ на печенье — на 6%», — сообщает « Коммерсант ». А такие производители как Ritter Sport и Ferrero Rocher подняли цены на шоколад на 7—14%, сказано в сообщении. Также отмечается, что оптовая цена на рис от его поставщика «Агроимпорта» становится больше на 22%. Компании заявляют, что подорожание происходит из-за роста валют, так как это влияет на затраты на импортное сырье. Также, более чем на треть подорожала перевозка внутри страны, что тоже сказывается на ценах, сказано в сообщении. Логисты заявляют о весомом увеличении собственных затрат на персонал, обновление авто, аренду складов, поэтому прогнозов для снижения тарифов на транспортировку они не видят. Ситуация находится «на особом контроле» у Минсельхоза. Цены на ноутбуки в РФ также выросли. Сравнивая с декабрем прошлого года цена увеличилась на 7-10%, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О повышении отпускных цен на ряд товаров — от молочной продукции, кофе, соков и риса до кондитерских изделий в России заявили производители и дистрибуторы. Все товары могут в среднем подорожать на 5—20%. Соответствующее уведомление от компаний получили отечественные ритейлеры. «Так, „Вимм-Билль-Данн“ (управляет молочными активами PepsiCo в РФ) сообщил о росте цен в среднем на 4,9% на молочную продукцию, на соки — на 16,1%, производитель йогуртов Ehrmann — на 5%. „Мултон Партнерс“ (ранее Coca Cola) увеличивает цены на безалкогольные напитки на 13%, Nestle на кофе и напитки из него — на 15%, на кондитерские изделия — на 8%, на готовые завтраки — до 9,5%, „Любятово“ на печенье — на 6%», — сообщает «Коммерсант». А такие производители как Ritter Sport и Ferrero Rocher подняли цены на шоколад на 7—14%, сказано в сообщении. Также отмечается, что оптовая цена на рис от его поставщика «Агроимпорта» становится больше на 22%. Компании заявляют, что подорожание происходит из-за роста валют, так как это влияет на затраты на импортное сырье. Также, более чем на треть подорожала перевозка внутри страны, что тоже сказывается на ценах, сказано в сообщении. Логисты заявляют о весомом увеличении собственных затрат на персонал, обновление авто, аренду складов, поэтому прогнозов для снижения тарифов на транспортировку они не видят. Ситуация находится «на особом контроле» у Минсельхоза. Цены на ноутбуки в РФ также выросли. Сравнивая с декабрем прошлого года цена увеличилась на 7-10%, пишет «Национальная служба новостей».