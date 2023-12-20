Курганские власти остались недовольны расходованием средств в медколледжах

Алексей Сигидаев заявил, что будет выделять средства тем колледжам, где они расходуются рационально Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское правительство будет выделять средства только тем медицинским колледжам, где они расходуются рационально. Об этом заявил глава департамента здравоохранения Курганской области Алексей Сигидаев по итогам проверки учебных заведений.

«При объезде медицинских колледжей я увидел, что на выделенные деньги ремонта словно не было. При поддержке губернатора [Вадима Шумкова] мной было принято решение выделять средства только тем колледжам, где они расходуются рационально, ибо порядок и чистота в месте проживания — это порядок и чистота в голове. Будущие медработники должны показывать своим примером отношение к чистоте и порядку», — написал Сигидаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам главы депздрава, в общежитиях при медколледжах «кухни, места общего пользования и комнаты были в ужасном состоянии, на стенах грибок, на территориях покосившиеся заборы». «При таком отношении к казенным деньгам, честно сказать, желание добавлять деньги пропадало моментально», — подчеркнул Сигидаев.

Ранее сообщалось, что Курганский базовый медколледж окончили 476 специалистов, из которых 117 пополнят ряды сотрудников медицинских организаций региона. Дипломы получили 77 медсестер и 40 фармацевтов. В шадринском филиале дипломы выдали 48 медсестрам, 21 акушерке и 29 фельдшерам.