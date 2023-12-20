Мексиканец снимает тревел-шоу в Пермском крае

21 декабря 2023 в 11:40 Размер текста - 17 +

В Пермском крае мексиканец снимает программу для RT Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае съемочная группа телеканала Russia Today проводит съемки проекта «Список Эрика». Ведущий программы — мексиканский актер Эрик Фонсека Сарате «Пермский край посетил телеканал Russia Today с проектом „Список Эрика“. Съемочная команда с ведущим, мексиканским актером Эриком Фонсека Сарате уже побывала в Перми и осмотрела достопримечательности города. На днях телеканал посетил Губаху и декорации „Сердце Пармы“, где прошли съемки сюжета в стилистике фильма», — сообщает telegram-канал «Интересная Пермь» «Список Эрика» — это программа о приключениях заокеанского актера в нашей стране. Тревел-проект Эрика Фонсека Сарате специализируется на испытаниях, экстремальных видах спорта и встречах с животными в дикой природе. Ранее URA.RU писало о том, что на Чусовском металлургическом заводе завершились съемки фильма «Фаталист». Актеров набирали из заводчан и жителей города.

В Пермском крае съемочная группа телеканала Russia Today проводит съемки проекта «Список Эрика». Ведущий программы — мексиканский актер Эрик Фонсека Сарате «Пермский край посетил телеканал Russia Today с проектом „Список Эрика“. Съемочная команда с ведущим, мексиканским актером Эриком Фонсека Сарате уже побывала в Перми и осмотрела достопримечательности города. На днях телеканал посетил Губаху и декорации „Сердце Пармы“, где прошли съемки сюжета в стилистике фильма», — сообщает telegram-канал «Интересная Пермь» «Список Эрика» — это программа о приключениях заокеанского актера в нашей стране. Тревел-проект Эрика Фонсека Сарате специализируется на испытаниях, экстремальных видах спорта и встречах с животными в дикой природе. Ранее URA.RU писало о том, что на Чусовском металлургическом заводе завершились съемки фильма «Фаталист». Актеров набирали из заводчан и жителей города.