20 декабря 2023

Мексиканец снимает тревел-шоу в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Премьера кино "Сердце Пармы", кинотеатр Кристалл, Пермь, топор, народный костюм, щит, национальная одежда, историческая реконструкция
В Пермском крае мексиканец снимает программу для RT Фото:

В Пермском крае съемочная группа телеканала Russia Today проводит съемки проекта «Список Эрика». Ведущий программы — мексиканский актер Эрик Фонсека Сарате

«Пермский край посетил телеканал Russia Today с проектом „Список Эрика“. Съемочная команда с ведущим, мексиканским актером Эриком Фонсека Сарате уже побывала в Перми и осмотрела достопримечательности города. На днях телеканал посетил Губаху и декорации „Сердце Пармы“, где прошли съемки сюжета в стилистике фильма», — сообщает telegram-канал «Интересная Пермь»

«Список Эрика» — это программа о приключениях заокеанского актера в нашей стране. Тревел-проект Эрика Фонсека Сарате специализируется на испытаниях, экстремальных видах спорта и встречах с животными в дикой природе.

Ранее URA.RU писало о том, что на Чусовском металлургическом заводе завершились съемки фильма «Фаталист». Актеров набирали из заводчан и жителей города.

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В Пермском крае съемочная группа телеканала Russia Today проводит съемки проекта «Список Эрика». Ведущий программы — мексиканский актер Эрик Фонсека Сарате «Пермский край посетил телеканал Russia Today с проектом „Список Эрика“. Съемочная команда с ведущим, мексиканским актером Эриком Фонсека Сарате уже побывала в Перми и осмотрела достопримечательности города. На днях телеканал посетил Губаху и декорации „Сердце Пармы“, где прошли съемки сюжета в стилистике фильма», — сообщает telegram-канал «Интересная Пермь» «Список Эрика» — это программа о приключениях заокеанского актера в нашей стране. Тревел-проект Эрика Фонсека Сарате специализируется на испытаниях, экстремальных видах спорта и встречах с животными в дикой природе. Ранее URA.RU писало о том, что на Чусовском металлургическом заводе завершились съемки фильма «Фаталист». Актеров набирали из заводчан и жителей города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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