В Пермском крае металлургический завод стал киностудией. Видео

Чусовской металлургический завод завершил съемки фильма «Фаталист»

12 декабря 2023 в 11:38 Размер текста - 17 +

Работа над фильмом «Фаталист» завершена (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае на Чусовском заводе ОМК завершили съемки художественного фильма «Фаталист». Это уже не первая работа режиссера Светланы Желонкиной, которая опубликовала в соцсетях трейлер новой ленты. «Вот он — долгожданный. Трейлер нашего нового фильма „Фаталист“. Премьера уже совсем скоро», — написала она в соцсетях. Сюжет картины до премьеры режиссер раскрывать отказывается. Как рассказали на предприятии, снимались в кино реальные сотрудники завода. Фильм «Фаталист» снимали летом и осенью в Чусовом и на самом Чусовском заводе. Актеров искали среди горожан и на предприятии. Ранее Светлана Желонкина сняла фильм на Выксунском заводе ОМК «Завод», а также мультсериал «Железячки».

В Пермском крае на Чусовском заводе ОМК завершили съемки художественного фильма «Фаталист». Это уже не первая работа режиссера Светланы Желонкиной, которая опубликовала в соцсетях трейлер новой ленты. «Вот он — долгожданный. Трейлер нашего нового фильма „Фаталист“. Премьера уже совсем скоро», — написала она в соцсетях. Сюжет картины до премьеры режиссер раскрывать отказывается. Как рассказали на предприятии, снимались в кино реальные сотрудники завода. Фильм «Фаталист» снимали летом и осенью в Чусовом и на самом Чусовском заводе. Актеров искали среди горожан и на предприятии. Ранее Светлана Желонкина сняла фильм на Выксунском заводе ОМК «Завод», а также мультсериал «Железячки».