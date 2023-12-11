В Пермском крае на Чусовском заводе ОМК завершили съемки художественного фильма «Фаталист». Это уже не первая работа режиссера Светланы Желонкиной, которая опубликовала в соцсетях трейлер новой ленты.
«Вот он — долгожданный. Трейлер нашего нового фильма „Фаталист“. Премьера уже совсем скоро», — написала она в соцсетях. Сюжет картины до премьеры режиссер раскрывать отказывается. Как рассказали на предприятии, снимались в кино реальные сотрудники завода.
Фильм «Фаталист» снимали летом и осенью в Чусовом и на самом Чусовском заводе. Актеров искали среди горожан и на предприятии. Ранее Светлана Желонкина сняла фильм на Выксунском заводе ОМК «Завод», а также мультсериал «Железячки».
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