В Челябинской области приняли главный финансовый документ

21 декабря 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Депутаты заксобррания во втором и третьем чтениях приняли бюджет региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты заксобрания Челябинской области 21 декабря приняли закон о бюджете региона на 2024 и плановые периоды 2025 и 2026 годов. Документ принят во втором и третьем чтениях, сообщил из зала заседаний корреспондент URA.RU. «Документ предусматривает в 2024 году доходы в сумме 267 млрд 185 млн 308 тысяч рублей и расходы в сумме 331 млрд 314 млн 147,5 тысячи рублей. Объем дефицита областного бюджета составляет 64 млрд 128 млн 839,5 тысячи рублей. Частично дефицит будет покрыт остатками средств на счетах правительства. Их объем на 1 января 2024 года составит более 17 млрд рублей», — зачитал проект закона вице-спикер Юрий Карликанов. Ко второму чтению областной бюджет претерпел изменения. В связи с принятием Госдумой федерального бюджета на 2024 год увеличились на 15 млрд рублей трансферты в бюджет региона. Кроме того, на 3,5 млрд выросли прогнозируемые собственные доходы региона. В связи с этим в проект областного бюджета губернатором были внесены поправки. На 8 млрд рублей увеличились расходы на медицину, в том числе 700 млн будет направлено на строительство нового корпуса детской областной больницы. На 5,5 млрд рублей выросли социальные расходы, в том числе на миллиард — расходы на переселение людей из ветхого и аварийного жилого фонда. На 5,3 млрд рублей увеличился дорожный фонд региона, на 2,4 млрд — расходы на транспорт. На образование и культуру расходы увеличились на 1,7 и 1,4 млрд рублей соответственно. Депутаты ЗСО приняли бюджет, который теперь должен подписать губернатор региона Алексей Текслер. В действие документ вступит с 1 января 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты заксобрания Челябинской области 21 декабря приняли закон о бюджете региона на 2024 и плановые периоды 2025 и 2026 годов. Документ принят во втором и третьем чтениях, сообщил из зала заседаний корреспондент URA.RU. «Документ предусматривает в 2024 году доходы в сумме 267 млрд 185 млн 308 тысяч рублей и расходы в сумме 331 млрд 314 млн 147,5 тысячи рублей. Объем дефицита областного бюджета составляет 64 млрд 128 млн 839,5 тысячи рублей. Частично дефицит будет покрыт остатками средств на счетах правительства. Их объем на 1 января 2024 года составит более 17 млрд рублей», — зачитал проект закона вице-спикер Юрий Карликанов. Ко второму чтению областной бюджет претерпел изменения. В связи с принятием Госдумой федерального бюджета на 2024 год увеличились на 15 млрд рублей трансферты в бюджет региона. Кроме того, на 3,5 млрд выросли прогнозируемые собственные доходы региона. В связи с этим в проект областного бюджета губернатором были внесены поправки. На 8 млрд рублей увеличились расходы на медицину, в том числе 700 млн будет направлено на строительство нового корпуса детской областной больницы. На 5,5 млрд рублей выросли социальные расходы, в том числе на миллиард — расходы на переселение людей из ветхого и аварийного жилого фонда. На 5,3 млрд рублей увеличился дорожный фонд региона, на 2,4 млрд — расходы на транспорт. На образование и культуру расходы увеличились на 1,7 и 1,4 млрд рублей соответственно. Депутаты ЗСО приняли бюджет, который теперь должен подписать губернатор региона Алексей Текслер. В действие документ вступит с 1 января 2024 года.