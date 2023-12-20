В Челябинской области установили новые выплаты Героям СССР и России

Депутаты заксобрания Челябинской области 21 декабря приняли закон, устанавливающий новую выплату Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации. Мера коснется и Героев Труда, сообщил из зала заседаний корреспондент URA.RU.
«По 30 тысяч рублей ежемесячно с 1 января начнут получать южноуральцы, удостоенные званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации. Также действие закона будет направлено на лиц, награжденных орденом Славы трех степеней, орденом Трудовой Славы трех степеней», — зачитала проект закона министр социальных отношений региона Ирина Буторина.
Законопроект на рассмотрение депутатов внес губернатор Алексей Текслер. Депутаты заксобрания региона поддержали документ сразу в трех чтениях. Закон вступит в действие с 1 января 2024 года, а с 2025 года выплата будет ежегодно индексироваться
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