Украина собирается мобилизовать уехавших из страны граждан

21 декабря 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Рустем Умеров сообщил, что у него нет симпатии к украинцам, которые отказываются от военной службы Фото: Официальный портал Киева На Украине будут мобилизовывать граждан, которые покинули страну. Об этом сообщил глава минобороны страны Рустем Умеров. «Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направим им приглашение», — заявил Умеров в беседе с немецким изданием Bild . По его словам, у него нет симпатии к украинцам, которые отказываются от военной службы. Он отметил, что приглашение явиться в военкомат должны получить все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет. Умеров подчеркнул, что тех, кто не выполнит условия, коснутся санкции. «Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они не придут добровольно», — заявил он. Ранее руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что эффективность принудительно мобилизованных украинцев «почти нулевая». Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предлагали ему дополнительно мобилизовать еще сотни тысяч человек, передает «Национальная служба новостей».

На Украине будут мобилизовывать граждан, которые покинули страну. Об этом сообщил глава минобороны страны Рустем Умеров. «Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направим им приглашение», — заявил Умеров в беседе с немецким изданием Bild. По его словам, у него нет симпатии к украинцам, которые отказываются от военной службы. Он отметил, что приглашение явиться в военкомат должны получить все проживающие за границей мужчины возрастом от 25 до 60 лет. Умеров подчеркнул, что тех, кто не выполнит условия, коснутся санкции. «Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они не придут добровольно», — заявил он. Ранее руководитель Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что эффективность принудительно мобилизованных украинцев «почти нулевая». Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные предлагали ему дополнительно мобилизовать еще сотни тысяч человек, передает «Национальная служба новостей».