20 декабря 2023

Житель Ноябрьска потерял миллионы, вложившись в интернет-мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина поддался на уловки мошенников и вложился в покупку товаров на 2,3 млн рублей Фото:

В ЯНАО 55-летний мужчина поддался на уловки мошенников и вложился в покупку товаров с целью продвижения фиктивного сайта. Ущерб от действий злоумышленников составил более 2,3 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по ЯНАО

«Мужчине в одном из мессенджеров поступило сообщение от незнакомки, которая предложила дополнительный заработок в интернете. Связавшись с якобы работодателем, он выяснил, что необходимо зарегистрироваться на одном из сайтов по продаже товаров и делать их выкуп с целью продвижения сайта», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства.

Незнакомка пообещала, что за работу с сайтом деньги будут возвращаться с процентами. Не подозревая, что общается с мошенниками, мужчина оформил заказов на 2 млн 377 тысяч рублей. По данному факту следственный отдел ОМВД России по Ноябрьску возбудил уголовное дело поч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее URA.RU сообщало, что вахтовик в ЯНАО перевел миллионы телефонным мошенникам. Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

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В ЯНАО 55-летний мужчина поддался на уловки мошенников и вложился в покупку товаров с целью продвижения фиктивного сайта. Ущерб от действий злоумышленников составил более 2,3 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по ЯНАО «Мужчине в одном из мессенджеров поступило сообщение от незнакомки, которая предложила дополнительный заработок в интернете. Связавшись с якобы работодателем, он выяснил, что необходимо зарегистрироваться на одном из сайтов по продаже товаров и делать их выкуп с целью продвижения сайта», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства. Незнакомка пообещала, что за работу с сайтом деньги будут возвращаться с процентами. Не подозревая, что общается с мошенниками, мужчина оформил заказов на 2 млн 377 тысяч рублей. По данному факту следственный отдел ОМВД России по Ноябрьску возбудил уголовное дело поч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ранее URA.RU сообщало, что вахтовик в ЯНАО перевел миллионы телефонным мошенникам. Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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