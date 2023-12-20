Житель Ноябрьска потерял миллионы, вложившись в интернет-мошенников

21 декабря 2023 в 14:41 Размер текста - 17 +

Мужчина поддался на уловки мошенников и вложился в покупку товаров на 2,3 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО 55-летний мужчина поддался на уловки мошенников и вложился в покупку товаров с целью продвижения фиктивного сайта. Ущерб от действий злоумышленников составил более 2,3 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по ЯНАО «Мужчине в одном из мессенджеров поступило сообщение от незнакомки, которая предложила дополнительный заработок в интернете. Связавшись с якобы работодателем, он выяснил, что необходимо зарегистрироваться на одном из сайтов по продаже товаров и делать их выкуп с целью продвижения сайта», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства. Незнакомка пообещала, что за работу с сайтом деньги будут возвращаться с процентами. Не подозревая, что общается с мошенниками, мужчина оформил заказов на 2 млн 377 тысяч рублей. По данному факту следственный отдел ОМВД России по Ноябрьску возбудил уголовное дело поч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ранее URA.RU сообщало, что вахтовик в ЯНАО перевел миллионы телефонным мошенникам. Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов.

В ЯНАО 55-летний мужчина поддался на уловки мошенников и вложился в покупку товаров с целью продвижения фиктивного сайта. Ущерб от действий злоумышленников составил более 2,3 млн рублей, сообщила пресс-служба УМВД России по ЯНАО «Мужчине в одном из мессенджеров поступило сообщение от незнакомки, которая предложила дополнительный заработок в интернете. Связавшись с якобы работодателем, он выяснил, что необходимо зарегистрироваться на одном из сайтов по продаже товаров и делать их выкуп с целью продвижения сайта», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте ведомства. Незнакомка пообещала, что за работу с сайтом деньги будут возвращаться с процентами. Не подозревая, что общается с мошенниками, мужчина оформил заказов на 2 млн 377 тысяч рублей. По данному факту следственный отдел ОМВД России по Ноябрьску возбудил уголовное дело поч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ранее URA.RU сообщало, что вахтовик в ЯНАО перевел миллионы телефонным мошенникам. Аферисты представлялись сотрудниками правоохранительных органов.