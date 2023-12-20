20 декабря 2023

На похоронах 14-летнего боксера в Первоуральске потребовалась скорая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Траурная церемония проходит в ритуальном зале
Траурная церемония проходит в ритуальном зале Фото:
новость из сюжета
Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске

Одному из подростков, пришедших проститься с 14-летним боксером Тимофеем Ш., погибшим на соревнованиях в Первоуральске, стало плохо на церемонии. Потребовалась помощь врачей, передает корреспондент URA.RU.

Что именно случилось со школьником, неясно. До машины скорой помощи он добрался сам.

Всего на церемонии, по примерным подсчетам, побывало больше 200 человек. Тимофей умер 17 декабря. Во время финального боя он пропустил несколько ударов и потерял сознание. Помочь ему пыталась медсестра, которая была в зале. Спасти подростка в больнице не смогли. Все об истории 14-летнего боксера — в сюжете URA.RU.

Парень добрался до скорой сам
Парень добрался до скорой сам
Фото:

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Одному из подростков, пришедших проститься с 14-летним боксером Тимофеем Ш., погибшим на соревнованиях в Первоуральске, стало плохо на церемонии. Потребовалась помощь врачей, передает корреспондент URA.RU. Что именно случилось со школьником, неясно. До машины скорой помощи он добрался сам. Всего на церемонии, по примерным подсчетам, побывало больше 200 человек. Тимофей умер 17 декабря. Во время финального боя он пропустил несколько ударов и потерял сознание. Помочь ему пыталась медсестра, которая была в зале. Спасти подростка в больнице не смогли. Все об истории 14-летнего боксера — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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