Траурная церемония проходит в ритуальном зале
новость из сюжетаШкольник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске
Одному из подростков, пришедших проститься с 14-летним боксером Тимофеем Ш., погибшим на соревнованиях в Первоуральске, стало плохо на церемонии. Потребовалась помощь врачей, передает корреспондент URA.RU.
Что именно случилось со школьником, неясно. До машины скорой помощи он добрался сам.
Всего на церемонии, по примерным подсчетам, побывало больше 200 человек. Тимофей умер 17 декабря. Во время финального боя он пропустил несколько ударов и потерял сознание. Помочь ему пыталась медсестра, которая была в зале. Спасти подростка в больнице не смогли. Все об истории 14-летнего боксера — в сюжете URA.RU.
Парень добрался до скорой сам
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