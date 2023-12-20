20 декабря 2023

В курганском округе уволился начальник отделения полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Курганский подполковник полиции ушел в отставку Фото:

Начальник отделения полиции «Белозерское» (Курганская область) Юрий Семенов ушел со своей должности. Информация об этом появилась на сайте УМВД области.

«Отделение полиции „Белозерское“ МО МВД России „Варгашинский“. Начальник — должность вакантна», — информирует портал ведомства. Ранее эту должность занимал подполковник полиции Юрий Семенов.

Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу управления. Там подтвердили, что Семенов уволился из полиции в связи с достижением им пенсионного возраста. Информацию о новом руководителе пока не озвучили.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лебяжьевском отделении полиции назначили начальника. Новым руководителем стал майор Иван Пихуров.

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Начальник отделения полиции «Белозерское» (Курганская область) Юрий Семенов ушел со своей должности. Информация об этом появилась на сайте УМВД области. «Отделение полиции „Белозерское“ МО МВД России „Варгашинский“. Начальник — должность вакантна», — информирует портал ведомства. Ранее эту должность занимал подполковник полиции Юрий Семенов. Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу управления. Там подтвердили, что Семенов уволился из полиции в связи с достижением им пенсионного возраста. Информацию о новом руководителе пока не озвучили. Ранее URA.RU сообщало, что в Лебяжьевском отделении полиции назначили начальника. Новым руководителем стал майор Иван Пихуров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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