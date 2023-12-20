В курганском округе уволился начальник отделения полиции

Начальник отделения полиции «Белозерское» (Курганская область) Юрий Семенов ушел со своей должности. Информация об этом появилась на сайте УМВД области.
«Отделение полиции „Белозерское“ МО МВД России „Варгашинский“. Начальник — должность вакантна», — информирует портал ведомства. Ранее эту должность занимал подполковник полиции Юрий Семенов.
Редакция обратилась за комментариями в пресс-службу управления. Там подтвердили, что Семенов уволился из полиции в связи с достижением им пенсионного возраста. Информацию о новом руководителе пока не озвучили.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лебяжьевском отделении полиции назначили начальника. Новым руководителем стал майор Иван Пихуров.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.