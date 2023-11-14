В курганском отделе полиции назначили нового начальника. Фото

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Заседание правительства области. Курган, мвд, полиция, шеврон мвд, полицейский шеврон
В Курганской области назначили нового главу отделения полиции Фото:

В отделении полиции «Лебяжьевский» (Курганская область) представлен новый начальник. Им стал майор Иван Пихуров. Информация размещена на сайте УМВД области.

«Отделение полиции „Лебяжьевское“ МО МВД России „Макушинский“. Начальник — майор полиции Пихуров Иван Анатольевич», — информирует портал региональной полиции. Ранее он был временно исполняющим обязанности главы отделения.

Пихуров прежде являлся заместителем начальника по оперативной работе отделения полиции в Лебяжье. Назначение состоялось 14 ноября в рамках оперативного совещания в администрации округа. Нового главу отделения полиции представил замначальника УМВД по Курганской области Алексей Петров.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний глава лебяжьевской полиции Алексей Старыгин получил повышение. Подполковника перевели на должность начальника межмуниципального отдела полиции в Макушино.

В отделении полиции «Лебяжьевское» представили нового начальника
В отделении полиции «Лебяжьевское» представили нового начальника

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В отделении полиции «Лебяжьевский» (Курганская область) представлен новый начальник. Им стал майор Иван Пихуров. Информация размещена на сайте УМВД области. «Отделение полиции „Лебяжьевское“ МО МВД России „Макушинский“. Начальник — майор полиции Пихуров Иван Анатольевич», — информирует портал региональной полиции. Ранее он был временно исполняющим обязанности главы отделения. Пихуров прежде являлся заместителем начальника по оперативной работе отделения полиции в Лебяжье. Назначение состоялось 14 ноября в рамках оперативного совещания в администрации округа. Нового главу отделения полиции представил замначальника УМВД по Курганской области Алексей Петров. Ранее URA.RU сообщало, что прежний глава лебяжьевской полиции Алексей Старыгин получил повышение. Подполковника перевели на должность начальника межмуниципального отдела полиции в Макушино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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