Отец погибшего 14-летнего школьника в Первоуральске высказался о трагедии

Свердловчанин, чей сын умер после боксерского поединка, оправдал организаторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Отец не винит в смерти сына организаторов соревнований по боксу
Отец не винит в смерти сына организаторов соревнований по боксу Фото:
новость из сюжета
Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске

Отец 14-летнего подростка из секции бокса Центра развития детей и молодежи (ЦРДМ), умершего во время соревнований в Первоуральске (Свердловская область), уверен в невиновности организаторов. В разговоре с журналистом URA.RU он заявил, что смерть сына является несчастным случаем.

«Ни к кому нет претензий. Это просто несчастный случай», — сказал отец погибшего спортсмена.

Трагедия произошла 17 декабря. Юный спортсмен участвовал в финальном боксерском поединке. Юноша пропустил несколько ударов, после чего потерял сознание. Помочь ему пыталась медсестра, которая присутствовала в зале. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. Вся актуальная информация об истории 14-летнего боксера — в отдельном сюжете URA.RU.

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Отец 14-летнего подростка из секции бокса Центра развития детей и молодежи (ЦРДМ), умершего во время соревнований в Первоуральске (Свердловская область), уверен в невиновности организаторов. В разговоре с журналистом URA.RU он заявил, что смерть сына является несчастным случаем. «Ни к кому нет претензий. Это просто несчастный случай», — сказал отец погибшего спортсмена. Трагедия произошла 17 декабря. Юный спортсмен участвовал в финальном боксерском поединке. Юноша пропустил несколько ударов, после чего потерял сознание. Помочь ему пыталась медсестра, которая присутствовала в зале. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. Вся актуальная информация об истории 14-летнего боксера — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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