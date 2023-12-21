Отец погибшего 14-летнего школьника в Первоуральске высказался о трагедии

Свердловчанин, чей сын умер после боксерского поединка, оправдал организаторов

21 декабря 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Отец не винит в смерти сына организаторов соревнований по боксу Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Школьник умер на соревнованиях по боксу в Первоуральске Отец 14-летнего подростка из секции бокса Центра развития детей и молодежи (ЦРДМ), умершего во время соревнований в Первоуральске (Свердловская область), уверен в невиновности организаторов. В разговоре с журналистом URA.RU он заявил, что смерть сына является несчастным случаем. «Ни к кому нет претензий. Это просто несчастный случай», — сказал отец погибшего спортсмена. Трагедия произошла 17 декабря. Юный спортсмен участвовал в финальном боксерском поединке. Юноша пропустил несколько ударов, после чего потерял сознание. Помочь ему пыталась медсестра, которая присутствовала в зале. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. Вся актуальная информация об истории 14-летнего боксера — в отдельном сюжете URA.RU.

Отец 14-летнего подростка из секции бокса Центра развития детей и молодежи (ЦРДМ), умершего во время соревнований в Первоуральске (Свердловская область), уверен в невиновности организаторов. В разговоре с журналистом URA.RU он заявил, что смерть сына является несчастным случаем. «Ни к кому нет претензий. Это просто несчастный случай», — сказал отец погибшего спортсмена. Трагедия произошла 17 декабря. Юный спортсмен участвовал в финальном боксерском поединке. Юноша пропустил несколько ударов, после чего потерял сознание. Помочь ему пыталась медсестра, которая присутствовала в зале. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. Вся актуальная информация об истории 14-летнего боксера — в отдельном сюжете URA.RU.