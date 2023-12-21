Отец погибшего 14-летнего школьника в Первоуральске высказался о трагедии

Отец 14-летнего подростка из секции бокса Центра развития детей и молодежи (ЦРДМ), умершего во время соревнований в Первоуральске (Свердловская область), уверен в невиновности организаторов. В разговоре с журналистом URA.RU он заявил, что смерть сына является несчастным случаем.
«Ни к кому нет претензий. Это просто несчастный случай», — сказал отец погибшего спортсмена.
Трагедия произошла 17 декабря. Юный спортсмен участвовал в финальном боксерском поединке. Юноша пропустил несколько ударов, после чего потерял сознание. Помочь ему пыталась медсестра, которая присутствовала в зале. Подростка увезли в больницу, но спасти не смогли. Вся актуальная информация об истории 14-летнего боксера — в отдельном сюжете URA.RU.
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