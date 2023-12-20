В ЯНАО на 14% увеличились средние предлагаемые зарплаты

21 декабря 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Самые высокие зарплаты соискатели ждут в сфере финансов и бухгалтерии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средние предлагаемые зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе за год увеличились на 14%. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «В ЯНАО средние предлагаемые зарплаты, как и ожидаемые, увеличились в ноябре на 14% относительно того же месяца в 2022 году. Средняя предлагаемая зарплата в ЯНАО по итогам ноября составила 74 тысячи рублей», — сообщили hh.ru. При этом в среднем финансовые ожидания претендентов на должности в округе оказались выше и варьировались на уровне 80 тысяч рублей. Самая большая разница между реальной и ожидаемой зарплатой ямальцев зафиксирована в сфере бухгалтерии и финансов. Желаемый средний заработок составил 81,7 тысяч рублей, что на 35 тысяч больше средней предлагаемой в этой профессиональной области. «При этом на самые высокие зарплаты в округе сейчас рассчитывают соискатели из сфер „Высший и средний менеджмент“ (150 тысяч рублей), „Добыча сырья“, „Информационные технологии“, „Автомобильный бизнес“ (по 100 тысяч в каждой)», — отметили аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых вакансиях в ЯНАО в декабре. В число «дорогих» вакансий вошли руководитель проектов, командир вертолета, директор филиала и замгендиректора по бурению.

Средние предлагаемые зарплаты в Ямало-Ненецком автономном округе за год увеличились на 14%. Об этом URA.RU рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «В ЯНАО средние предлагаемые зарплаты, как и ожидаемые, увеличились в ноябре на 14% относительно того же месяца в 2022 году. Средняя предлагаемая зарплата в ЯНАО по итогам ноября составила 74 тысячи рублей», — сообщили hh.ru. При этом в среднем финансовые ожидания претендентов на должности в округе оказались выше и варьировались на уровне 80 тысяч рублей. Самая большая разница между реальной и ожидаемой зарплатой ямальцев зафиксирована в сфере бухгалтерии и финансов. Желаемый средний заработок составил 81,7 тысяч рублей, что на 35 тысяч больше средней предлагаемой в этой профессиональной области. «При этом на самые высокие зарплаты в округе сейчас рассчитывают соискатели из сфер „Высший и средний менеджмент“ (150 тысяч рублей), „Добыча сырья“, „Информационные технологии“, „Автомобильный бизнес“ (по 100 тысяч в каждой)», — отметили аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых вакансиях в ЯНАО в декабре. В число «дорогих» вакансий вошли руководитель проектов, командир вертолета, директор филиала и замгендиректора по бурению.