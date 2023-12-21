Пермячка месяцами избивала собственную дочь

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Уголовное дело возбуждено по статье об истязании несовершеннолетнего Фото:

Следственным отделом Краснокамска Пермского края возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Женщину подозревают в систематических побоях, которые она месяцами наносила своей дочери.

«Следствием установлено, что в период с мая 2022 года по март 2023 года подозреваемая на почве личных неприязненных отношений по незначительным поводам систематически наносила 14-летней дочери побои. Причиняла ей физические и психические страдания. Уголовное дело возбуждено по статье „истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего“», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю.

О преступлении в правоохранительные органы сообщили соседи женщины, которые увидели, как она бьет дочь на улице. Девочку изъяли из семьи и поместили в государственное социальное учреждение.

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Следственным отделом Краснокамска Пермского края возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Женщину подозревают в систематических побоях, которые она месяцами наносила своей дочери. «Следствием установлено, что в период с мая 2022 года по март 2023 года подозреваемая на почве личных неприязненных отношений по незначительным поводам систематически наносила 14-летней дочери побои. Причиняла ей физические и психические страдания. Уголовное дело возбуждено по статье „истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего“», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю. О преступлении в правоохранительные органы сообщили соседи женщины, которые увидели, как она бьет дочь на улице. Девочку изъяли из семьи и поместили в государственное социальное учреждение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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