Пермячка месяцами избивала собственную дочь

21 декабря 2023 в 18:12 Размер текста - 17 +

Уголовное дело возбуждено по статье об истязании несовершеннолетнего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственным отделом Краснокамска Пермского края возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Женщину подозревают в систематических побоях, которые она месяцами наносила своей дочери. «Следствием установлено, что в период с мая 2022 года по март 2023 года подозреваемая на почве личных неприязненных отношений по незначительным поводам систематически наносила 14-летней дочери побои. Причиняла ей физические и психические страдания. Уголовное дело возбуждено по статье „истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего“», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю. О преступлении в правоохранительные органы сообщили соседи женщины, которые увидели, как она бьет дочь на улице. Девочку изъяли из семьи и поместили в государственное социальное учреждение.

Следственным отделом Краснокамска Пермского края возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Женщину подозревают в систематических побоях, которые она месяцами наносила своей дочери. «Следствием установлено, что в период с мая 2022 года по март 2023 года подозреваемая на почве личных неприязненных отношений по незначительным поводам систематически наносила 14-летней дочери побои. Причиняла ей физические и психические страдания. Уголовное дело возбуждено по статье „истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего“», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю. О преступлении в правоохранительные органы сообщили соседи женщины, которые увидели, как она бьет дочь на улице. Девочку изъяли из семьи и поместили в государственное социальное учреждение.