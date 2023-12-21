Минобороны Украины: западные СМИ переврали слова Умерова о сроке «захвата» Крыма

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Зеленский и компания. stock, умеров рустем, stock
Западные СМИ переврал слова Рустема Умерова, заявили в Минобороны Украины Фото:

В Минобороны Украины заявили, что западные СМИ исказили слова главы военного ведомства Рустема Умерова. Ранее тот в интервью зарубежным журналистам заявил, что Киев вернет себе Крым в 2024 году при поддержке Запада.

«Конкретных временных рамок министр не называл, а лишь отметил, что Крым точно будет освобожден», — подчеркнули в украинском министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале УНИАН.

Рустем Умеров дал интервью немецкой газете Bild 21 декабря. В ходе разговора он заявил, что стратегическая цель Украины заключается в возвращении Крыма в 2024 году при поддержке Запада, передает телеканал 360. В Киеве неоднократно заявляли, что намерены отобрать полуостров обратно, в том числе об этом заявлял лично президент Украины Владимир Зеленский.

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В Минобороны Украины заявили, что западные СМИ исказили слова главы военного ведомства Рустема Умерова. Ранее тот в интервью зарубежным журналистам заявил, что Киев вернет себе Крым в 2024 году при поддержке Запада. «Конкретных временных рамок министр не называл, а лишь отметил, что Крым точно будет освобожден», — подчеркнули в украинском министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале УНИАН. Рустем Умеров дал интервью немецкой газете Bild 21 декабря. В ходе разговора он заявил, что стратегическая цель Украины заключается в возвращении Крыма в 2024 году при поддержке Запада, передает телеканал 360. В Киеве неоднократно заявляли, что намерены отобрать полуостров обратно, в том числе об этом заявлял лично президент Украины Владимир Зеленский.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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