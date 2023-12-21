Минобороны Украины: западные СМИ переврали слова Умерова о сроке «захвата» Крыма

В Минобороны Украины заявили, что западные СМИ исказили слова главы военного ведомства Рустема Умерова. Ранее тот в интервью зарубежным журналистам заявил, что Киев вернет себе Крым в 2024 году при поддержке Запада.
«Конкретных временных рамок министр не называл, а лишь отметил, что Крым точно будет освобожден», — подчеркнули в украинском министерстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале УНИАН.
Рустем Умеров дал интервью немецкой газете Bild 21 декабря. В ходе разговора он заявил, что стратегическая цель Украины заключается в возвращении Крыма в 2024 году при поддержке Запада, передает телеканал 360. В Киеве неоднократно заявляли, что намерены отобрать полуостров обратно, в том числе об этом заявлял лично президент Украины Владимир Зеленский.
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