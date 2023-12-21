МВД объявило в розыск соратницу Навального*

Соратницу Навального Марию Певчих объявили в розыск
МВД России объявило в розыск главу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом). Информация появилась в базе данных ведомства.
«Разыскивается по статье УК. <.> М.К. Певчих», — указано в базе данных МВД. По какой статье соратницу Алексея Навального объявили в розыск, не уточняется.
*Алексей Навальный включен Минюстом в список террористов и экстремистов
**Мария Певчикх включена Минюстом в список иноагентов
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