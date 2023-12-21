МВД объявило в розыск соратницу Навального*

МВД объявило в розыск Марию Певчих*
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Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Соратницу Навального Марию Певчих объявили в розыск Фото:

МВД России объявило в розыск главу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом). Информация появилась в базе данных ведомства.

«Разыскивается по статье УК. <.> М.К. Певчих», — указано в базе данных МВД. По какой статье соратницу Алексея Навального объявили в розыск, не уточняется.

*Алексей Навальный включен Минюстом в список террористов и экстремистов

**Мария Певчикх включена Минюстом в список иноагентов

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МВД России объявило в розыск главу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом). Информация появилась в базе данных ведомства. «Разыскивается по статье УК. <.> М.К. Певчих», — указано в базе данных МВД. По какой статье соратницу Алексея Навального объявили в розыск, не уточняется. *Алексей Навальный включен Минюстом в список террористов и экстремистов **Мария Певчикх включена Минюстом в список иноагентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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