МВД объявило в розыск соратницу Навального*

МВД объявило в розыск Марию Певчих*

21 декабря 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Соратницу Навального Марию Певчих объявили в розыск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU МВД России объявило в розыск главу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом). Информация появилась в базе данных ведомства. «Разыскивается по статье УК. <.> М.К. Певчих», — указано в базе данных МВД. По какой статье соратницу Алексея Навального объявили в розыск, не уточняется. *Алексей Навальный включен Минюстом в список террористов и экстремистов **Мария Певчикх включена Минюстом в список иноагентов скриншот базы данных МВД

МВД России объявило в розыск главу ФБК (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Марию Певчих (признана в РФ иноагентом). Информация появилась в базе данных ведомства. «Разыскивается по статье УК. <.> М.К. Певчих», — указано в базе данных МВД. По какой статье соратницу Алексея Навального объявили в розыск, не уточняется. *Алексей Навальный включен Минюстом в список террористов и экстремистов **Мария Певчикх включена Минюстом в список иноагентов