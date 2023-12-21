21 декабря 2023

Спикер Тюменской облдумы поручил найти исполнителей послания губернатора

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Заседание комитета по градостратильству и местному самоуправлению. Тюмень, сайфитдинов фуат
Фуат Сайфитдинов поручил депутатам дать ему решения и найти исполнителей послания губернатора Тюменской области Фото:

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поручил депутатам дать решения по исполнению послания губернатора до 30 января 2024 года. Депутатам предстоит назначить исполнителей и обсудить план действий на заседаниях комитетов думы. Документ с поручением спикера облдумы имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Необходимо утвердить план мероприятий по реализации послания губернатора. Представить предложения и соответствующие решения с указанием сроков и ответственных исполнителей до 30 января 2024 года», — значится в документе, подписанном Фуатом Сайфитдиновым.

Спикер облдумы напомнил депутатам, что окончательный план реализации послания губернатора должен быть утвержден на заседании думы в первом квартале 2024 года. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с посланием депутатам и дал поручения властям. Александр Моор поручил искать серьезных инвесторов в регион и подготовить переговоры с ними до 1 марта 2024 года.

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Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поручил депутатам дать решения по исполнению послания губернатора до 30 января 2024 года. Депутатам предстоит назначить исполнителей и обсудить план действий на заседаниях комитетов думы. Документ с поручением спикера облдумы имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Необходимо утвердить план мероприятий по реализации послания губернатора. Представить предложения и соответствующие решения с указанием сроков и ответственных исполнителей до 30 января 2024 года», — значится в документе, подписанном Фуатом Сайфитдиновым. Спикер облдумы напомнил депутатам, что окончательный план реализации послания губернатора должен быть утвержден на заседании думы в первом квартале 2024 года. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с посланием депутатам и дал поручения властям. Александр Моор поручил искать серьезных инвесторов в регион и подготовить переговоры с ними до 1 марта 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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