Спикер Тюменской облдумы поручил найти исполнителей послания губернатора

22 декабря 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Фуат Сайфитдинов поручил депутатам дать ему решения и найти исполнителей послания губернатора Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поручил депутатам дать решения по исполнению послания губернатора до 30 января 2024 года. Депутатам предстоит назначить исполнителей и обсудить план действий на заседаниях комитетов думы. Документ с поручением спикера облдумы имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Необходимо утвердить план мероприятий по реализации послания губернатора. Представить предложения и соответствующие решения с указанием сроков и ответственных исполнителей до 30 января 2024 года», — значится в документе, подписанном Фуатом Сайфитдиновым. Спикер облдумы напомнил депутатам, что окончательный план реализации послания губернатора должен быть утвержден на заседании думы в первом квартале 2024 года. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с посланием депутатам и дал поручения властям. Александр Моор поручил искать серьезных инвесторов в регион и подготовить переговоры с ними до 1 марта 2024 года.

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов поручил депутатам дать решения по исполнению послания губернатора до 30 января 2024 года. Депутатам предстоит назначить исполнителей и обсудить план действий на заседаниях комитетов думы. Документ с поручением спикера облдумы имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Необходимо утвердить план мероприятий по реализации послания губернатора. Представить предложения и соответствующие решения с указанием сроков и ответственных исполнителей до 30 января 2024 года», — значится в документе, подписанном Фуатом Сайфитдиновым. Спикер облдумы напомнил депутатам, что окончательный план реализации послания губернатора должен быть утвержден на заседании думы в первом квартале 2024 года. Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с посланием депутатам и дал поручения властям. Александр Моор поручил искать серьезных инвесторов в регион и подготовить переговоры с ними до 1 марта 2024 года.