У блогерши Лерчек появился новый крупный долг перед налоговой

Пятый канал: у блогера Лерчек обнаружен долг в размере четырех миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Валерия Чекалина вновь оказалась в списке ФНС из-за неуплаты четырех миллионов рублей Фото:

Российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) вновь оказалась в черном списке Федеральной налоговой службы (ФНС) после того, как выплатила все долги. Оказалось, что у нее остался долг в размере четырех миллионов рублей.

«Там после уплаты основной суммы недоимки, остался относительно небольшой „хвостик“ на счете налоговом. Поэтому эта недоимка, если она сейчас есть, она будет погашена автоматически в ближайшее время. Завтра не будет уже», — пояснил адвокат Лерчек Константин Третьяков в разговоре с Пятым каналом.

В марте этого года прокуратура Москвы предъявила обвинение Валерии Чекалиной и ее мужу в неуплате налогов. До этого в доме Лерчек проходили обыски, где нашли золотые слитки весом восемь килограмм. В ноябре стало известно, что Чекалины выплатили все долги и с их счетов сняли арест.

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Российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) вновь оказалась в черном списке Федеральной налоговой службы (ФНС) после того, как выплатила все долги. Оказалось, что у нее остался долг в размере четырех миллионов рублей. «Там после уплаты основной суммы недоимки, остался относительно небольшой „хвостик“ на счете налоговом. Поэтому эта недоимка, если она сейчас есть, она будет погашена автоматически в ближайшее время. Завтра не будет уже», — пояснил адвокат Лерчек Константин Третьяков в разговоре с Пятым каналом. В марте этого года прокуратура Москвы предъявила обвинение Валерии Чекалиной и ее мужу в неуплате налогов. До этого в доме Лерчек проходили обыски, где нашли золотые слитки весом восемь килограмм. В ноябре стало известно, что Чекалины выплатили все долги и с их счетов сняли арест.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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