У блогерши Лерчек появился новый крупный долг перед налоговой

Пятый канал: у блогера Лерчек обнаружен долг в размере четырех миллионов рублей

21 декабря 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Валерия Чекалина вновь оказалась в списке ФНС из-за неуплаты четырех миллионов рублей Фото: Максим Григорьев/ТАСС Российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) вновь оказалась в черном списке Федеральной налоговой службы (ФНС) после того, как выплатила все долги. Оказалось, что у нее остался долг в размере четырех миллионов рублей. «Там после уплаты основной суммы недоимки, остался относительно небольшой „хвостик“ на счете налоговом. Поэтому эта недоимка, если она сейчас есть, она будет погашена автоматически в ближайшее время. Завтра не будет уже», — пояснил адвокат Лерчек Константин Третьяков в разговоре с Пятым каналом. В марте этого года прокуратура Москвы предъявила обвинение Валерии Чекалиной и ее мужу в неуплате налогов. До этого в доме Лерчек проходили обыски, где нашли золотые слитки весом восемь килограмм. В ноябре стало известно, что Чекалины выплатили все долги и с их счетов сняли арест.

Российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) вновь оказалась в черном списке Федеральной налоговой службы (ФНС) после того, как выплатила все долги. Оказалось, что у нее остался долг в размере четырех миллионов рублей. «Там после уплаты основной суммы недоимки, остался относительно небольшой „хвостик“ на счете налоговом. Поэтому эта недоимка, если она сейчас есть, она будет погашена автоматически в ближайшее время. Завтра не будет уже», — пояснил адвокат Лерчек Константин Третьяков в разговоре с Пятым каналом. В марте этого года прокуратура Москвы предъявила обвинение Валерии Чекалиной и ее мужу в неуплате налогов. До этого в доме Лерчек проходили обыски, где нашли золотые слитки весом восемь килограмм. В ноябре стало известно, что Чекалины выплатили все долги и с их счетов сняли арест.