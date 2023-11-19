Со счетов блогера Лерчек и ее супруга сняли арест

Отныне Лерчек и ее муж могут пользоваться своими счатами
Со счетов блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа сняли арест. Супруги погасили долг в размере 296 миллионов рублей. Об этом сообщает адвокат.
«Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест», — передает заявление адвоката РИА Новости. Уточняется, что супруги смогли погасить долг в размере 296 миллионов рублей.
Московская прокуратура предъявила обвинения блогерам в неуплате налогов на сотни миллионов рублей. Однако сейчас эти долги выплачены.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!