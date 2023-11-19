Со счетов блогера Лерчек и ее супруга сняли арест

19 ноября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Отныне Лерчек и ее муж могут пользоваться своими счатами Фото: Илья Московец © URA.RU Со счетов блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа сняли арест. Супруги погасили долг в размере 296 миллионов рублей. Об этом сообщает адвокат. «Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест», — передает заявление адвоката РИА Новости. Уточняется, что супруги смогли погасить долг в размере 296 миллионов рублей. Московская прокуратура предъявила обвинения блогерам в неуплате налогов на сотни миллионов рублей. Однако сейчас эти долги выплачены.

Со счетов блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа сняли арест. Супруги погасили долг в размере 296 миллионов рублей. Об этом сообщает адвокат. «Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест», — передает заявление адвоката РИА Новости. Уточняется, что супруги смогли погасить долг в размере 296 миллионов рублей. Московская прокуратура предъявила обвинения блогерам в неуплате налогов на сотни миллионов рублей. Однако сейчас эти долги выплачены.