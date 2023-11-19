Со счетов блогера Лерчек и ее супруга сняли арест

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Отныне Лерчек и ее муж могут пользоваться своими счатами Фото:

Со счетов блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа сняли арест. Супруги погасили долг в размере 296 миллионов рублей. Об этом сообщает адвокат.

«Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест», — передает заявление адвоката РИА Новости. Уточняется, что супруги смогли погасить долг в размере 296 миллионов рублей.

Московская прокуратура предъявила обвинения блогерам в неуплате налогов на сотни миллионов рублей. Однако сейчас эти долги выплачены.

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Со счетов блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа сняли арест. Супруги погасили долг в размере 296 миллионов рублей. Об этом сообщает адвокат. «Со счетов блогеров Чекалиных сняли арест», — передает заявление адвоката РИА Новости. Уточняется, что супруги смогли погасить долг в размере 296 миллионов рублей. Московская прокуратура предъявила обвинения блогерам в неуплате налогов на сотни миллионов рублей. Однако сейчас эти долги выплачены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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