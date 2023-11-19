Блогер Лерчек и ее супруг выплатили все свои долги перед налоговой

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Заседание правительства Челябинск, налоговая полиция
Лерчек и ее муж закрыли долги перед налоговой службой Фото:

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж заплатили 296 миллионов рублей налоговой, закрыв тем самым все свои долги. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на источники.

«Лерчек и ее супруг заплатили 296 миллионов рублей и погасили все свои долги перед налоговой», — передает telegram-канал. Уточняется, что ранее семья Чекалиных уже выплатила часть задолженных средств.

Ранее московская прокуратура предъявила обвинения в неуплате налогов на 311 миллионов Чекалиной и ее мужу. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Также суд назначил блогеру запрет на использование интернета и телефона. Недавно ФНС обязала Лерчек выплатить 124 миллиона рублей штрафа.

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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж заплатили 296 миллионов рублей налоговой, закрыв тем самым все свои долги. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на источники. «Лерчек и ее супруг заплатили 296 миллионов рублей и погасили все свои долги перед налоговой», — передает telegram-канал. Уточняется, что ранее семья Чекалиных уже выплатила часть задолженных средств. Ранее московская прокуратура предъявила обвинения в неуплате налогов на 311 миллионов Чекалиной и ее мужу. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Также суд назначил блогеру запрет на использование интернета и телефона. Недавно ФНС обязала Лерчек выплатить 124 миллиона рублей штрафа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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