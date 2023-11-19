Блогер Лерчек и ее супруг выплатили все свои долги перед налоговой

19 ноября 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Лерчек и ее муж закрыли долги перед налоговой службой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж заплатили 296 миллионов рублей налоговой, закрыв тем самым все свои долги. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на источники. «Лерчек и ее супруг заплатили 296 миллионов рублей и погасили все свои долги перед налоговой», — передает telegram-канал. Уточняется, что ранее семья Чекалиных уже выплатила часть задолженных средств. Ранее московская прокуратура предъявила обвинения в неуплате налогов на 311 миллионов Чекалиной и ее мужу. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Также суд назначил блогеру запрет на использование интернета и телефона. Недавно ФНС обязала Лерчек выплатить 124 миллиона рублей штрафа.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж заплатили 296 миллионов рублей налоговой, закрыв тем самым все свои долги. Об этом написали в telegram-канале Shot со ссылкой на источники. «Лерчек и ее супруг заплатили 296 миллионов рублей и погасили все свои долги перед налоговой», — передает telegram-канал. Уточняется, что ранее семья Чекалиных уже выплатила часть задолженных средств. Ранее московская прокуратура предъявила обвинения в неуплате налогов на 311 миллионов Чекалиной и ее мужу. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Также суд назначил блогеру запрет на использование интернета и телефона. Недавно ФНС обязала Лерчек выплатить 124 миллиона рублей штрафа.