Путин присвоил почетное звание жителю ЯНАО

21 декабря 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Указ о присвоении почетного звания врачу из ЯНАО подписан 21 декабря 2023 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание главному врачу из ЯНАО. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. «Почетное звание „Заслуженный врач Российской Федерации“ присвоено Беловой Ирине Нотановне, главному врачу государственного казенного учреждения здравоохранения „Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка“» — сообщается в документе на портале правовой информации. Звание присвоено за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Указ подписан 21 декабря 2023 года. В ноябре 2023 года Путин отметил шестерых работников нефтяной отрасли из ЯНАО. Им были присвоены почетные звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание главному врачу из ЯНАО. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РФ. «Почетное звание „Заслуженный врач Российской Федерации“ присвоено Беловой Ирине Нотановне, главному врачу государственного казенного учреждения здравоохранения „Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка“» — сообщается в документе на портале правовой информации. Звание присвоено за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу. Указ подписан 21 декабря 2023 года. В ноябре 2023 года Путин отметил шестерых работников нефтяной отрасли из ЯНАО. Им были присвоены почетные звания «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ».