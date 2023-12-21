В Челябинске Дед Мороз сорвался с 24-го этажа и умер на глазах у детей

В Челябинске молодой мужчина в костюме Деда Мороза сорвался с балкона 24-го этажа на глазах у детей. Трагедия произошла на улице Лесопарковой.
«Погибший занимался промышленным альпинизмом и хотел эффектно поздравить детей и родителей дома. В этот момент дети отмечали праздник двора и звали Деда Мороза, когда случилось падение», — сообщает «Первое областное информагентство».
Представители управляющей компании в общедомовом чате назвали случившееся ужасным и непредсказуемым случай. По их словам, сотрудники УК сейчас помогают полиции разобраться в причинах.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по региону. Ответ ожидается.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.