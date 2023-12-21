В Челябинске Дед Мороз сорвался с 24-го этажа и умер на глазах у детей

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По одной из версий, мужчина перепутал веревки (фото из архива) Фото:

В Челябинске молодой мужчина в костюме Деда Мороза сорвался с балкона 24-го этажа на глазах у детей. Трагедия произошла на улице Лесопарковой.

«Погибший занимался промышленным альпинизмом и хотел эффектно поздравить детей и родителей дома. В этот момент дети отмечали праздник двора и звали Деда Мороза, когда случилось падение», — сообщает «Первое областное информагентство».

Представители управляющей компании в общедомовом чате назвали случившееся ужасным и непредсказуемым случай. По их словам, сотрудники УК сейчас помогают полиции разобраться в причинах.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по региону. Ответ ожидается.

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В Челябинске молодой мужчина в костюме Деда Мороза сорвался с балкона 24-го этажа на глазах у детей. Трагедия произошла на улице Лесопарковой. «Погибший занимался промышленным альпинизмом и хотел эффектно поздравить детей и родителей дома. В этот момент дети отмечали праздник двора и звали Деда Мороза, когда случилось падение», — сообщает «Первое областное информагентство». Представители управляющей компании в общедомовом чате назвали случившееся ужасным и непредсказуемым случай. По их словам, сотрудники УК сейчас помогают полиции разобраться в причинах. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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