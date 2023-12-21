В ХМАО оттепель задержится до выходных

22 декабря 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

В воскресенье 24 декабря на территории Югры ожидается 0 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе плюсовые температуры по прогнозам синоптиков продержатся как минимум до воскресенья 24 декабря. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На территории ХМАО днем 23 декабря — от +1 до -4. В воскресенье 24 декабря прогнозируется 0 градусов», — сообщается на сайте управления. При этом ночные температуры в Югре не будут превышать нулевой отметки. Местами в ближайшие дни будет холодать до -14 градусов. Синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя. Ветер южного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду. Начало оттепели на территории ХМАО ожидается в пятницу 22 декабря. В некоторых районах температура поднимается до 3 градусов выше нуля.

В Ханты-Мансийском автономном округе плюсовые температуры по прогнозам синоптиков продержатся как минимум до воскресенья 24 декабря. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На территории ХМАО днем 23 декабря — от +1 до -4. В воскресенье 24 декабря прогнозируется 0 градусов», — сообщается на сайте управления. При этом ночные температуры в Югре не будут превышать нулевой отметки. Местами в ближайшие дни будет холодать до -14 градусов. Синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя. Ветер южного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду. Начало оттепели на территории ХМАО ожидается в пятницу 22 декабря. В некоторых районах температура поднимается до 3 градусов выше нуля.