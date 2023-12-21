21 декабря 2023

В ХМАО оттепель задержится до выходных

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Весна. Тюмень, лужа, оттепель, тает снег, снег тает
В воскресенье 24 декабря на территории Югры ожидается 0 градусов Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе плюсовые температуры по прогнозам синоптиков продержатся как минимум до воскресенья 24 декабря. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«На территории ХМАО днем 23 декабря — от +1 до -4. В воскресенье 24 декабря прогнозируется 0 градусов», — сообщается на сайте управления.

При этом ночные температуры в Югре не будут превышать нулевой отметки. Местами в ближайшие дни будет холодать до -14 градусов. Синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя. Ветер южного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду.

Начало оттепели на территории ХМАО ожидается в пятницу 22 декабря. В некоторых районах температура поднимается до 3 градусов выше нуля.

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В Ханты-Мансийском автономном округе плюсовые температуры по прогнозам синоптиков продержатся как минимум до воскресенья 24 декабря. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе. «На территории ХМАО днем 23 декабря — от +1 до -4. В воскресенье 24 декабря прогнозируется 0 градусов», — сообщается на сайте управления. При этом ночные температуры в Югре не будут превышать нулевой отметки. Местами в ближайшие дни будет холодать до -14 градусов. Синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя. Ветер южного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду. Начало оттепели на территории ХМАО ожидается в пятницу 22 декабря. В некоторых районах температура поднимается до 3 градусов выше нуля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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