В ХМАО оттепель задержится до выходных

В Ханты-Мансийском автономном округе плюсовые температуры по прогнозам синоптиков продержатся как минимум до воскресенья 24 декабря. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«На территории ХМАО днем 23 декабря — от +1 до -4. В воскресенье 24 декабря прогнозируется 0 градусов», — сообщается на сайте управления.
При этом ночные температуры в Югре не будут превышать нулевой отметки. Местами в ближайшие дни будет холодать до -14 градусов. Синоптики обещают небольшие осадки в виде дождя. Ветер южного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью до 9 метров в секунду.
Начало оттепели на территории ХМАО ожидается в пятницу 22 декабря. В некоторых районах температура поднимается до 3 градусов выше нуля.
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