В ХМАО после сильных морозов обещают оттепель

19 декабря 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

В пятницу в ХМАО потеплеет до 3 градусов Фото: Размик Закарян © URA.RU После аномальных морозов в ХМАО синоптики обещают оттепель. Гидрометцентр Ханты-Мансийского автономного округа в прогнозе на текущую неделю отмечает, что в некоторых районах температура поднимается до 3 градусов выше нуля. «22 декабря днем температура в ХМАО от +3 до -2 °С. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, ветер южных направлений 7—12 м/с», — указано в прогнозе. Плюсовую температуру синоптики обещают в пятницу в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Кондинском, Нефтеюганском районах. В Нижневартовске, Сургуте потеплеет до нуля, в Березовском районе — до минус 3—8 °С, ночью температура будет опускаться до минус 12— минус 18 градусов. Ранее URA.RU писало, что во всех городах ХМАО на этой неделе спрогнозировали снегопад. Температура воздуха в начале недели ожидается прохладная.

После аномальных морозов в ХМАО синоптики обещают оттепель. Гидрометцентр Ханты-Мансийского автономного округа в прогнозе на текущую неделю отмечает, что в некоторых районах температура поднимается до 3 градусов выше нуля. «22 декабря днем температура в ХМАО от +3 до -2 °С. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, ветер южных направлений 7—12 м/с», — указано в прогнозе. Плюсовую температуру синоптики обещают в пятницу в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Кондинском, Нефтеюганском районах. В Нижневартовске, Сургуте потеплеет до нуля, в Березовском районе — до минус 3—8 °С, ночью температура будет опускаться до минус 12— минус 18 градусов. Ранее URA.RU писало, что во всех городах ХМАО на этой неделе спрогнозировали снегопад. Температура воздуха в начале недели ожидается прохладная.