В ХМАО после сильных морозов обещают оттепель

После аномальных морозов в ХМАО синоптики обещают оттепель. Гидрометцентр Ханты-Мансийского автономного округа в прогнозе на текущую неделю отмечает, что в некоторых районах температура поднимается до 3 градусов выше нуля.
«22 декабря днем температура в ХМАО от +3 до -2 °С. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, ветер южных направлений 7—12 м/с», — указано в прогнозе.
Плюсовую температуру синоптики обещают в пятницу в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Кондинском, Нефтеюганском районах. В Нижневартовске, Сургуте потеплеет до нуля, в Березовском районе — до минус 3—8 °С, ночью температура будет опускаться до минус 12— минус 18 градусов.
Ранее URA.RU писало, что во всех городах ХМАО на этой неделе спрогнозировали снегопад. Температура воздуха в начале недели ожидается прохладная.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.