18 декабря 2023

В ХМАО после сильных морозов обещают оттепель

© Служба новостей «URA.RU»
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Весенняя оттепель и грязь на улицах. Екатеринбург, лопата, снег, уборка, слякоть, распутица
В пятницу в ХМАО потеплеет до 3 градусов Фото:

После аномальных морозов в ХМАО синоптики обещают оттепель. Гидрометцентр Ханты-Мансийского автономного округа в прогнозе на текущую неделю отмечает, что в некоторых районах температура поднимается до 3 градусов выше нуля.

«22 декабря днем температура в ХМАО от +3 до -2 °С. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, ветер южных направлений 7—12 м/с», — указано в прогнозе.

Плюсовую температуру синоптики обещают в пятницу в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Кондинском, Нефтеюганском районах. В Нижневартовске, Сургуте потеплеет до нуля, в Березовском районе — до минус 3—8 °С, ночью температура будет опускаться до минус 12— минус 18 градусов.

Ранее URA.RU писало, что во всех городах ХМАО на этой неделе спрогнозировали снегопад. Температура воздуха в начале недели ожидается прохладная.

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После аномальных морозов в ХМАО синоптики обещают оттепель. Гидрометцентр Ханты-Мансийского автономного округа в прогнозе на текущую неделю отмечает, что в некоторых районах температура поднимается до 3 градусов выше нуля. «22 декабря днем температура в ХМАО от +3 до -2 °С. В большинстве районов небольшой и умеренный снег, ветер южных направлений 7—12 м/с», — указано в прогнозе. Плюсовую температуру синоптики обещают в пятницу в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Кондинском, Нефтеюганском районах. В Нижневартовске, Сургуте потеплеет до нуля, в Березовском районе — до минус 3—8 °С, ночью температура будет опускаться до минус 12— минус 18 градусов. Ранее URA.RU писало, что во всех городах ХМАО на этой неделе спрогнозировали снегопад. Температура воздуха в начале недели ожидается прохладная.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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