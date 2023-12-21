Полицейские по горячим следам нашли курганца, зарезавшего приятеля

22 декабря 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Полицейские нашли подозреваемого в районе, возле которого нашли мертвого мужчину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане полицейские по горячим следам задержали мужчину, незадолго до этого нанесшего своему приятелю удары ножом, из-за которых тот умер. Информация размещена в telegram-канале областного УМВД. «В Кургане сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержан мужчина, совершивший тяжкое преступление. По предварительной информации, подозреваемый и жертва были приятелями. В ночное время они распивали спиртное дома у злоумышленника. На бытовой почве у друзей возник конфликт, который перешел в драку, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему удары ножом, после чего вытолкнул его на улицу», — указано в сообщении. До этого на одной из улиц был найден мужчина без признаков жизни с ранениями, после чего полицейские обследовали район возле места происшествия. В одном из частных домов они обнаружили мужчину со следами крови. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Кургане полицейские по горячим следам задержали мужчину, незадолго до этого нанесшего своему приятелю удары ножом, из-за которых тот умер. Информация размещена в telegram-канале областного УМВД. «В Кургане сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержан мужчина, совершивший тяжкое преступление. По предварительной информации, подозреваемый и жертва были приятелями. В ночное время они распивали спиртное дома у злоумышленника. На бытовой почве у друзей возник конфликт, который перешел в драку, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему удары ножом, после чего вытолкнул его на улицу», — указано в сообщении. До этого на одной из улиц был найден мужчина без признаков жизни с ранениями, после чего полицейские обследовали район возле места происшествия. В одном из частных домов они обнаружили мужчину со следами крови. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.