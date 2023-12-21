21 декабря 2023

Полицейские по горячим следам нашли курганца, зарезавшего приятеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган , машина полиции, полицейская машина, полиция
Полицейские нашли подозреваемого в районе, возле которого нашли мертвого мужчину Фото:

В Кургане полицейские по горячим следам задержали мужчину, незадолго до этого нанесшего своему приятелю удары ножом, из-за которых тот умер. Информация размещена в telegram-канале областного УМВД.

«В Кургане сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержан мужчина, совершивший тяжкое преступление. По предварительной информации, подозреваемый и жертва были приятелями. В ночное время они распивали спиртное дома у злоумышленника. На бытовой почве у друзей возник конфликт, который перешел в драку, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему удары ножом, после чего вытолкнул его на улицу», — указано в сообщении.

До этого на одной из улиц был найден мужчина без признаков жизни с ранениями, после чего полицейские обследовали район возле места происшествия. В одном из частных домов они обнаружили мужчину со следами крови. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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В Кургане полицейские по горячим следам задержали мужчину, незадолго до этого нанесшего своему приятелю удары ножом, из-за которых тот умер. Информация размещена в telegram-канале областного УМВД. «В Кургане сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержан мужчина, совершивший тяжкое преступление. По предварительной информации, подозреваемый и жертва были приятелями. В ночное время они распивали спиртное дома у злоумышленника. На бытовой почве у друзей возник конфликт, который перешел в драку, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему удары ножом, после чего вытолкнул его на улицу», — указано в сообщении. До этого на одной из улиц был найден мужчина без признаков жизни с ранениями, после чего полицейские обследовали район возле места происшествия. В одном из частных домов они обнаружили мужчину со следами крови. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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