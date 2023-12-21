Минцифры перенесет покрытие населенных пунктов России LTE на 2027 год

22 декабря 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Причиной переноса покрытия связью LTE является нехватка оборудования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Минцифры перенесет срок покрытия связью LTE большинства населенных пунктов России на 2027 год. Ранее планировалось сделать работу в 2025 году. Причинами переноса являются нехватка оборудования и проблема с подключениям к энергосетям. «Минцифры планирует перенести срок покрытия большинства населенных пунктов сетью связи стандарта LTE с 2025-го на 2027 год», — передает « Коммерсант» . Отмечается, что еще в 2013 году операторов обязали за восемь лет полностью обеспечить связью 4G населенные пункты, где население составляет свыше одной тысячи жителей, и федеральные трассы. Причинами переноса являются проблема с подключениям к энергосетям и нехватка оборудования. По информации главы Минцифры Максута Шадаева, данная тема будет обсуждаться на заседании ГКРЧ, которое пройдет в ближайшее время. Окончательное решение на данный момент не принято.

Минцифры перенесет срок покрытия связью LTE большинства населенных пунктов России на 2027 год. Ранее планировалось сделать работу в 2025 году. Причинами переноса являются нехватка оборудования и проблема с подключениям к энергосетям. «Минцифры планирует перенести срок покрытия большинства населенных пунктов сетью связи стандарта LTE с 2025-го на 2027 год», — передает «Коммерсант». Отмечается, что еще в 2013 году операторов обязали за восемь лет полностью обеспечить связью 4G населенные пункты, где население составляет свыше одной тысячи жителей, и федеральные трассы. Причинами переноса являются проблема с подключениям к энергосетям и нехватка оборудования. По информации главы Минцифры Максута Шадаева, данная тема будет обсуждаться на заседании ГКРЧ, которое пройдет в ближайшее время. Окончательное решение на данный момент не принято.