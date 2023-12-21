21 декабря 2023

Минцифры перенесет покрытие населенных пунктов России LTE на 2027 год

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Причиной переноса покрытия связью LTE является нехватка оборудования Фото:

Минцифры перенесет срок покрытия связью LTE большинства населенных пунктов России на 2027 год. Ранее планировалось сделать работу в 2025 году. Причинами переноса являются нехватка оборудования и проблема с подключениям к энергосетям.

«Минцифры планирует перенести срок покрытия большинства населенных пунктов сетью связи стандарта LTE с 2025-го на 2027 год», — передает «Коммерсант». Отмечается, что еще в 2013 году операторов обязали за восемь лет полностью обеспечить связью 4G населенные пункты, где население составляет свыше одной тысячи жителей, и федеральные трассы.

Причинами переноса являются проблема с подключениям к энергосетям и нехватка оборудования. По информации главы Минцифры Максута Шадаева, данная тема будет обсуждаться на заседании ГКРЧ, которое пройдет в ближайшее время. Окончательное решение на данный момент не принято.

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Минцифры перенесет срок покрытия связью LTE большинства населенных пунктов России на 2027 год. Ранее планировалось сделать работу в 2025 году. Причинами переноса являются нехватка оборудования и проблема с подключениям к энергосетям. «Минцифры планирует перенести срок покрытия большинства населенных пунктов сетью связи стандарта LTE с 2025-го на 2027 год», — передает «Коммерсант». Отмечается, что еще в 2013 году операторов обязали за восемь лет полностью обеспечить связью 4G населенные пункты, где население составляет свыше одной тысячи жителей, и федеральные трассы. Причинами переноса являются проблема с подключениям к энергосетям и нехватка оборудования. По информации главы Минцифры Максута Шадаева, данная тема будет обсуждаться на заседании ГКРЧ, которое пройдет в ближайшее время. Окончательное решение на данный момент не принято.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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