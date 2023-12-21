Священники отговорили почти 200 сургутянок от абортов

22 декабря 2023 в 10:41 Размер текста - 17 +

В Сургуте церковнослужители отговорили от абортов 192 женщин Фото: Размик Закарян © URA.RU (фото из архива) В Сургуте церковнослужители отговорили от абортов 192 женщин за 2023 год. Церковные консультанты проводят беседы в больницах.



«За первые девять месяцев этого года обратились 1071 женщина. После бесед 192 из них сохранили беременность — это 18% сохраненных беременностей», — рассказал «Вестнику» протоиерей сургутского благочиния Антоний Исаков.



Церковнослужителей обучили консультированию против абортов на специальных курсах. Семинары проводят в местном храме.



Ранее URA.RU сообщало, что в частных клиниках Нижневартовска и Ханты-Мансийска из перечня услуг исключили медикаментозный аборт. При этом в нескольких медицинских центрах Сургута еще проводят фармакологические аборты.

В Сургуте церковнослужители отговорили от абортов 192 женщин за 2023 год. Церковные консультанты проводят беседы в больницах. «За первые девять месяцев этого года обратились 1071 женщина. После бесед 192 из них сохранили беременность — это 18% сохраненных беременностей», — рассказал «Вестнику» протоиерей сургутского благочиния Антоний Исаков. Церковнослужителей обучили консультированию против абортов на специальных курсах. Семинары проводят в местном храме. Ранее URA.RU сообщало, что в частных клиниках Нижневартовска и Ханты-Мансийска из перечня услуг исключили медикаментозный аборт. При этом в нескольких медицинских центрах Сургута еще проводят фармакологические аборты.