Священники отговорили почти 200 сургутянок от абортов

В Сургуте церковнослужители отговорили от абортов 192 женщин за 2023 год. Церковные консультанты проводят беседы в больницах.
«За первые девять месяцев этого года обратились 1071 женщина. После бесед 192 из них сохранили беременность — это 18% сохраненных беременностей», — рассказал «Вестнику» протоиерей сургутского благочиния Антоний Исаков.
Церковнослужителей обучили консультированию против абортов на специальных курсах. Семинары проводят в местном храме.
Ранее URA.RU сообщало, что в частных клиниках Нижневартовска и Ханты-Мансийска из перечня услуг исключили медикаментозный аборт. При этом в нескольких медицинских центрах Сургута еще проводят фармакологические аборты.
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