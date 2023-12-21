21 декабря 2023

Священники отговорили почти 200 сургутянок от абортов

© Служба новостей «URA.RU»
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Панорама города. Екатеринбург, храм, церковь, храм большой златоуст, большой златоуст
В Сургуте церковнослужители отговорили от абортов 192 женщин Фото:

В Сургуте церковнослужители отговорили от абортов 192 женщин за 2023 год. Церковные консультанты проводят беседы в больницах.

«За первые девять месяцев этого года обратились 1071 женщина. После бесед 192 из них сохранили беременность — это 18% сохраненных беременностей», — рассказал «Вестнику» протоиерей сургутского благочиния Антоний Исаков.

Церковнослужителей обучили консультированию против абортов на специальных курсах. Семинары проводят в местном храме.

Ранее URA.RU сообщало, что в частных клиниках Нижневартовска и Ханты-Мансийска из перечня услуг исключили медикаментозный аборт. При этом в нескольких медицинских центрах Сургута еще проводят фармакологические аборты.

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В Сургуте церковнослужители отговорили от абортов 192 женщин за 2023 год. Церковные консультанты проводят беседы в больницах. «За первые девять месяцев этого года обратились 1071 женщина. После бесед 192 из них сохранили беременность — это 18% сохраненных беременностей», — рассказал «Вестнику» протоиерей сургутского благочиния Антоний Исаков. Церковнослужителей обучили консультированию против абортов на специальных курсах. Семинары проводят в местном храме. Ранее URA.RU сообщало, что в частных клиниках Нижневартовска и Ханты-Мансийска из перечня услуг исключили медикаментозный аборт. При этом в нескольких медицинских центрах Сургута еще проводят фармакологические аборты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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