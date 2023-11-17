17 ноября 2023

Частные клиники ХМАО отказываются от проведения абортов

© Служба новостей «URA.RU»
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В частных клиниках Ханты-Мансийска и Нижневартовска больше не делают медикаментозный аборт Фото:

В частных клиниках Нижневартовска и Ханты-Мансийска из перечня услуг исключили медикаментозный аборт. Источник в сфере югорского здравоохранения пояснил журналисту URA.RU, что дело в ведении специальной лицензии для клиник.

«В Нижневартовске и Ханты-Мансийске уже не найти подобных учреждений. Из прайса постепенно убирают услугу аборта из-за ужесточения лицензионных требований и правил проведения процедуры», — рассказал журналисту агентства инсайдер.

В частных клиниках Нижневартовска и Ханты-Мансийска корреспонденту в ходе телефонного разговора сообщили, что действительно больше не предоставляют данную услугу. При этом в нескольких медицинских центрах Сургута журналисту сообщили, что у них все еще проводят фармакологические аборты.

Ранее URA.RU писало о том, что в Госдуме обсуждают законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках. При этом от предоставления данной услуги уже отказались медцентры Кургана. В Курской области в частных клиниках также перестанут делать аборты.

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В частных клиниках Нижневартовска и Ханты-Мансийска из перечня услуг исключили медикаментозный аборт. Источник в сфере югорского здравоохранения пояснил журналисту URA.RU, что дело в ведении специальной лицензии для клиник. «В Нижневартовске и Ханты-Мансийске уже не найти подобных учреждений. Из прайса постепенно убирают услугу аборта из-за ужесточения лицензионных требований и правил проведения процедуры», — рассказал журналисту агентства инсайдер. В частных клиниках Нижневартовска и Ханты-Мансийска корреспонденту в ходе телефонного разговора сообщили, что действительно больше не предоставляют данную услугу. При этом в нескольких медицинских центрах Сургута журналисту сообщили, что у них все еще проводят фармакологические аборты. Ранее URA.RU писало о том, что в Госдуме обсуждают законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках. При этом от предоставления данной услуги уже отказались медцентры Кургана. В Курской области в частных клиниках также перестанут делать аборты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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