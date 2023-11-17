Частные клиники ХМАО отказываются от проведения абортов

18 ноября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

В частных клиниках Ханты-Мансийска и Нижневартовска больше не делают медикаментозный аборт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В частных клиниках Нижневартовска и Ханты-Мансийска из перечня услуг исключили медикаментозный аборт. Источник в сфере югорского здравоохранения пояснил журналисту URA.RU, что дело в ведении специальной лицензии для клиник. «В Нижневартовске и Ханты-Мансийске уже не найти подобных учреждений. Из прайса постепенно убирают услугу аборта из-за ужесточения лицензионных требований и правил проведения процедуры», — рассказал журналисту агентства инсайдер. В частных клиниках Нижневартовска и Ханты-Мансийска корреспонденту в ходе телефонного разговора сообщили, что действительно больше не предоставляют данную услугу. При этом в нескольких медицинских центрах Сургута журналисту сообщили, что у них все еще проводят фармакологические аборты. Ранее URA.RU писало о том, что в Госдуме обсуждают законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках. При этом от предоставления данной услуги уже отказались медцентры Кургана. В Курской области в частных клиниках также перестанут делать аборты.

В частных клиниках Нижневартовска и Ханты-Мансийска из перечня услуг исключили медикаментозный аборт. Источник в сфере югорского здравоохранения пояснил журналисту URA.RU, что дело в ведении специальной лицензии для клиник. «В Нижневартовске и Ханты-Мансийске уже не найти подобных учреждений. Из прайса постепенно убирают услугу аборта из-за ужесточения лицензионных требований и правил проведения процедуры», — рассказал журналисту агентства инсайдер. В частных клиниках Нижневартовска и Ханты-Мансийска корреспонденту в ходе телефонного разговора сообщили, что действительно больше не предоставляют данную услугу. При этом в нескольких медицинских центрах Сургута журналисту сообщили, что у них все еще проводят фармакологические аборты. Ранее URA.RU писало о том, что в Госдуме обсуждают законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках. При этом от предоставления данной услуги уже отказались медцентры Кургана. В Курской области в частных клиниках также перестанут делать аборты.